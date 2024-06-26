Aynur Tuncar ataması olay oldu, kariyerindeki sıçrama şaşırttı! Tıbbi sekreterlikten, Ticaret Bakanlığında Daire Başkanlığına: Vay babo vay vay!

Kamuda alınan tasarruf önlemleri gündemdeki yerini korurken, Balıkesir'den gelen bir atama haberi liyakat ve torpil tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tedbirler kapsamında memur alımı ve öğretmen atamalarında kısıtlamaya giderken, Edremit'te yaşayan Aynur Tuncar'ın kariyerindeki sıçrama gündem yarattı.

TIBBİ SEKRETERKEN, TİCARET BAKANLIĞINA DAİRE BAŞKANI OLARAK ATANDI

Edremit ilçe Devlet Hastanesinde Tıbbi Sekreter olarak çalışan Aynur Tuncar’ın, Ticaret Bakanlığına Daire Başkanı olarak atandığı iddia edildi.

GÜRBAN: "HEYKELİ BALIKESİR ŞEHİR MEYDANI’NA DİKİLMELİ"

Söz konusu atama kararının görüntüsünü paylaşan İYİ Parti Gaziantep Miletvekili Mehmet Mustafa Gürban, "Bu nasıl bir güç! Bunu yapan her kimse heykeli Balıkesir Şehir Meydanı’na dikilmeli." dedi.

Gürban, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bu nasıl bir güç..

Bunu yapan her kimse heykeli Balıkesir Şehir Meydanı’na dikilmeli.

Adam tıbbi sekreteri Ticaret Bakanlığı’na “DAİRE BAŞKANLIĞI”

kadrosuna geçirtiyor.

Tıbbi sekreteri ha !

Tıbbi sekreter ne iş yapar ?

Sağlık kurum ve kuruluşlarında randevu hizmetlerini ve hasta kabul işlemlerini yapar. Hastaya ait tıbbi ve idari kayıtları tutar, elektronik ve/veya sesli ortamlara kayıt edilen tıbbi verileri tıbbi belgelere dönüştürür.

Vay babo vay vay vay !!

Sende uzman yardımcılığı sınavına gir,çalış çabala uzman ol sonra çalış çabala şef ol,ol ol ol en son 60 yaşında falan belki daire başkanı olursun."

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Söz konusu atama kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken; iddialarla ilgili Sağlık Bakanlığı veye Ticaret Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.







