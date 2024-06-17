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  2. 'Yüzlerce kişiye bilet satmışlar' Kapıda vize ile Yunan adasına geçmek isteyip feribota bindirilmeyen gruptan dolandırıcılık iddiası! 'Evrakların içine herkes 100'er euro para koydu'

'Yüzlerce kişiye bilet satmışlar' Kapıda vize ile Yunan adasına geçmek isteyip feribota bindirilmeyen gruptan dolandırıcılık iddiası! 'Evrakların içine herkes 100'er euro para koydu'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
17.06.2024 12:52
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Tatil döneminde pek çok vatandaşın tatil seçeneklerinden bir tanesi olan Yunan adalarına seyahat ile ilgili sosyal medyada yayılan bir video gündem yarattı. İddiaya göre; Fethiye'de kapıda vize uygulamasıyla Yunan adasına geçmek isteyen kalabalık bir grup, acente tarafından dolandırıldığı için adaya alınmadı. Söz konusu görüntülerde iddiayı anlatan vatandaş; Yunan polisi 50 kişilik kafileler halinde gelinmesini isterken bu şirketin yüzlerce kişiye bilet sattığını öne sürdü.

'Yüzlerce kişiye bilet satmışlar' Kapıda vize ile Yunan adasına geçmek isteyip feribota bindirilmeyen gruptan dolandırıcılık iddiası! 'Evrakların içine herkes 100'er euro para koydu'

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasıyla seyahat etme imkanı, pek çok vatandaşın tatil seçenekleri arasındaki yerini aldı. Özellikle bayram tatilini bu şekilde geçirmek isteyen çok sayıda tatilci, kapıda vize ile Yunan adalarında tatil yapmak için harekete geçti. Ancak sosyal medyada yer alan bir video gündem yarattı. Söz konusu videoda, Fethiye'deki kapıda vize ile Yunan adasına geçmek isteyen kalabalık bir grubun acente tarafından dolandırıldığı için adaya alınmadığı iddiaları yer aldı.

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O videoda konuşan bir vatandaş, Fethiye'deki gümrükte olduklarını belirterek, aylar önce, Yunan adasına seyahat etmek için bir acenteden biletlerini aldıklarını söyledi.

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Vatandaş videonun devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kapıda vize için evraklarımızı bu kişilere ilettik. Ve bu kişilerden aldığımız teyit gereği bize evraklarımızın Yunanistan'daki konsolosluğa ilgili polise teslim edildiğini söylediler. Hiçbir sorun olmadığını söylediler. Vize ret cevabı gelirse bize haber vereceklerini söylediler. Biz bunun üzerine yine birkaç gün önce bir sorun olup olmadığını kontrol ederek bugün burada hazır olduk. Ama bugün buraya geldiğimizde feribota bindirilmedik. Çünkü Yunan polisi 50 kişilik kafileler halinde gelmesini isterken bu şirket yüzlerce kişiye bilet satmış. Yüzlerce kişiden bilet parası almış. Yüzlerce kişiden vize parası almış. Ve şimdi bunun üstüne yatıyor. Sanki bu durum hiç olmamış gibi, sanki bizim biletimiz yokmuş gibi biz feribota bindirilmiyoruz.

"100'ER EURO HERKES PARA KOYDU"

Verdiğimiz evrakların hepsinin içinde 80'er euro, 100'er euro herkes para koydu. Bunu internet bankacılığından da almadı, herkesin elinden aldı. Faturasını kesmedi, Yunanistan'a teslim etmedi. Şimdi de gelmiş burada sanki bunlar hiç olmamış gibi davranılıyor."

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KAPIDA VİZE ALANLAR KAPIDA KALDILAR

Öte yandan Muğla’nın Marmaris ilçesinden kapıda vize uygulaması ile Rodos Adası’na gitmek isteyen Türk vatandaşları adeta kapıda kalırken, Rodos polisinin doluluk gerekçesiyle adaya alımları kapatmasına rağmen Marmaris Limanı’nda bugün de yoğunluk devam etti.

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Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının hayata geçirilmesinin ardından bayram tatilini Rodos Adası’nda geçirmek isteyen birçok vatandaş, adeta kapıda kaldı.

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Rodos Adası’nda oluşan yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisinin engeline takılan kapıda vize alacak vatandaşlar, adaya alınmadı. Son 3 günde kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 473 kişi Rodos Adası’na giremezken, Marmaris Limanı’nda bugün de yoğunluk yaşandı.

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Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris Limanı’ndan geri dönmek zorunda kaldı.

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Schengen vizesi olan vatandaşların Rodos’a giriş yapabildiği öğrenilirken, kapıda vize kolaylığına güvenip günler öncesinden turizm acenteleri ve otel rezervasyonlarını yaptırarak ön ödemelerini yaptıran vatandaşların da mağduriyet yaşadığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye Vize tatil seyahat yunan adaları
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