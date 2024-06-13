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  2. Yunanistan'da kavurucu sıcak alarmı! Okullar kapatıldı, öğle saatlerinde çalışma yasağı geldi, turistlere kötü haber geldi... Uymayana 2 bin euro ceza!

Yunanistan'da kavurucu sıcak alarmı! Okullar kapatıldı, öğle saatlerinde çalışma yasağı geldi, turistlere kötü haber geldi... Uymayana 2 bin euro ceza!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.06.2024 08:02
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Türkiye'yi de kasıp kavuran aşırı sıcaklar, komşu Yunanistan'da da etkili oluyor. Ülkede sıcaklığın 43 dereceye ulaşması beklenirken, kavurucu sıcak nedeniyle Yunanistan'da alarm verildi. Ülkede ilkokul ve kreşler kapatılırken, memurlar evden çalışmaya başladı. Özel sektörde açık havada çalışanlar için 12.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışma yasağı getirilirken, söz konusu önlemlere uymayanlara 2 bin euro ceza kesilecek.

Yunanistan'da kavurucu sıcak alarmı! Okullar kapatıldı, öğle saatlerinde çalışma yasağı geldi, turistlere kötü haber geldi... Uymayana 2 bin euro ceza!

Termometreler 43 dereceyi gösterdi, Yunanistan'da kavurucu sıcak alarmı verildi. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da sıcaklık nedeniyle ilkokullar ve kreşler kapatıldı.

12.00-17.00 ARASI ÇALIŞMA YASAĞI

Memurlar için evden çalışma uygulaması başlatıldı. Özel sektörde açık havada çalışanlar için 12.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışma yasağı getirildi. Aynı saatlerde kuryeler de paydos etti.

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UYMAYANA 2 BİN EURO CEZA

Söz konusu önlemleri uygulamayan yerlere çalışan başına 2 bin euro ceza kesileceği açıklandı.

AKROPOLİS GEÇİCİ SÜREYLE ZİYARETE KAPATILDI

Aşırı sıcaklar turistlerin tatillerini de etkiledi. Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre geçen yıl yaklaşık 4 milyon turist çeken Akropolis geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

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Hayal kırıklığına uğrayan ziyaretçiler, söz konusu yasak kararının önceden kendilerine bildirilmediğini belirterek mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

CUMA GÜNÜNE KADAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yunanistan'ın meteoroloji dairesine göre hava sıcaklıklarının etkisini cuma gününe kadar artırması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan sıcaklık
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