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  2. Yer: Antalya! 'Zombi' vatandaş sosyal medyada gündem oldu

Yer: Antalya! 'Zombi' vatandaş sosyal medyada gündem oldu

26.06.2024 16:48
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Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.06.2024 16:48
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Antalya'da bir kişinin akan trafikte yaptıkları çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla bazı kullanıcılar kişinin 'zombi' benzeri davranışlar sergilediğini söyledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Antalya'da kaydedilen ve ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde bir kişinin uyuşturucu maddenin etkisinde akan trafikte yaptıkları sosyal medyada gündem oldu.

Olay, Zeytinköy'deki bir kavşakta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, trafikte normal olmayan hareketler sergileyerek dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, kişinin yola fırlayıp araçlara çarptığı, sürücülere küfrettiği görüldü.

ZOMBİ BENZERİ DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, bazı kullanıcılar kişinin "zombi" benzeri davranışlar sergilediğini ve flakka adlı sentetik uyuşturucunun etkisi altında olabileceğini öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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