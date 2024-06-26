Yer: Antalya! 'Zombi' vatandaş sosyal medyada gündem oldu

Antalya'da kaydedilen ve ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde bir kişinin uyuşturucu maddenin etkisinde akan trafikte yaptıkları sosyal medyada gündem oldu.

Olay, Zeytinköy'deki bir kavşakta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, trafikte normal olmayan hareketler sergileyerek dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, kişinin yola fırlayıp araçlara çarptığı, sürücülere küfrettiği görüldü.

ZOMBİ BENZERİ DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, bazı kullanıcılar kişinin "zombi" benzeri davranışlar sergilediğini ve flakka adlı sentetik uyuşturucunun etkisi altında olabileceğini öne sürdü.





