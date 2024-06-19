Yeni tehdit: KP.3! "Çok bulaşıcı ve hızla yayılıyor" diyerek belirtilerini açıkladılar!

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve profesör olan William Schaffner, KP.3'ün Omicron ailesinden olduğunu ve bu kış COVID-19'un baskın türü olan JN.1'den evrimleştiğini belirtti. Dr. Schaffner, KP.3 virüsü için "Bu bir nevi Omicron'un torunu" dedi.
Dr. Schaffner ayrıca KP.3'ün "çok bulaşıcı ve hızla yayıldığını" belirtti. KP.3 ve JN.1'in birbirine çok benzediğini söyleyen Dr. Schaffner, KP.3'ün semptomlarının "Semptomlar üst solunum yolu enfeksiyonunkilerle aynı" dedi.
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) araştırmalarına göre KP.3'ün belirtileri şu şekilde:
Ateş veya titreme
Öksürük
Nefes darlığı
Tükenmişlik
Kas veya vücut ağrıları
Baş ağrısı
Yeni tat veya koku kaybı
Boğaz ağrısı
Tıkanıklık veya burun akıntısı
Mide bulantısı ya da kusma
İshal