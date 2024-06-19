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Yeni tehdit: KP.3! "Çok bulaşıcı ve hızla yayılıyor" diyerek belirtilerini açıkladılar!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.06.2024 19:37
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Koronavirüsün varyantı olan Omicron'dan sonra çıkan varyantı JN.1'in de yeni bir varyantı çıktı. KP.3 ismindeki virüsün vaka sayıları ABD'de her geçen gün artmaya devam ediyor. Acil servis yatışları da son dönemde iyice arttı. Uzman isimler KP.3'ün son derece bulaşıcı olduğunu belirtti ve semptomlarını açıkladı.

Yeni tehdit: KP.3! "Çok bulaşıcı ve hızla yayılıyor" diyerek belirtilerini açıkladılar!

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve profesör olan William Schaffner, KP.3'ün Omicron ailesinden olduğunu ve bu kış COVID-19'un baskın türü olan JN.1'den evrimleştiğini belirtti. Dr. Schaffner, KP.3 virüsü için "Bu bir nevi Omicron'un torunu" dedi.

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"ÇOK BULAŞICI VE YAYILIYOR"

Dr. Schaffner ayrıca KP.3'ün "çok bulaşıcı ve hızla yayıldığını" belirtti. KP.3 ve JN.1'in birbirine çok benzediğini söyleyen Dr. Schaffner, KP.3'ün semptomlarının "Semptomlar üst solunum yolu enfeksiyonunkilerle aynı" dedi.

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KP.3'ÜN BELİRTİLERİ

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) araştırmalarına göre KP.3'ün belirtileri şu şekilde:

Ateş veya titreme

Öksürük

Nefes darlığı

Tükenmişlik

Kas veya vücut ağrıları

Baş ağrısı

Yeni tat veya koku kaybı

Boğaz ağrısı

Tıkanıklık veya burun akıntısı

Mide bulantısı ya da kusma

İshal

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Anahtar Kelimeler:
hastalık koronavirüs
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