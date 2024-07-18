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Yeni MASAK raporu tartışmalara yol açtı! Canlı yayında dikkat çeken sözler: 'Dilan Polat derhal serbest kalmalı'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.07.2024 22:09
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Dilan ve Engin Polat hakkında bir takım suçlamalar vardı. Bunlar arasında kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalar yer alıyordu. Son gelen MASAK raporu tartışmalara yol açtı. Raporda sadece vergi kaçırma suçuna yer verildi. Bu gelişme sonrasında Dilan ve Engin Polat serbest mi kalacak sorusu akıllara geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında bu rapora göre özellikle Dilan Polat'ın serbest kalması gerektiğini ifade etti.

Yeni MASAK raporu tartışmalara yol açtı! Canlı yayında dikkat çeken sözler: 'Dilan Polat derhal serbest kalmalı'

Dilan ve Engin Polat hakkında 3'üncü MASAK raporu geldi. Rapora göre örgüt, kara para, yasa dışı bahis ve diğer fenomenlere para transferi suçlaması yok. Raporda vergi kaçırma, sahte fatura ve kaçakçılık (çift defter) suçlamaları yer aldı. Rapor sonrası Dilan ve Engin Polat tahliye mi olacak sorusu tartışılmaya başlandı.

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CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında rapora göre kara para aklama suçlamasının çöktüğünü ifade ederek sanıkların özellikle Dilan Polat'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Saymaz'ın açıklamalarından satır başları:

"YENİ RAPOR BU İDDİALARI ÇÜRÜTÜYOR"

"Dosyada, iddianamede bir vergi raporu vardı. Bu raporda kara para aklamanın olmadığı yazıyordu. Bu yüzden savcılar vergi raporunu dikkate almayıp 2. MASAK raporunu dikkate almışlardı. Rapor kara para aklama şüphelerinin olabileceği ifadeleriyle bitiyordu ama 3. MASAK raporu bütün bu iddiaları çürütüyor.

Şimdi bu MASAK raporunu ele aldığımızda temel dayanak da bu. MASAK, kara para aklamanın ortada olmadığına, ortada bir suç şirketi değil, aile şirketi olduğuna ve sahte fatura ile vergi kaçırma suçunun işlendiğine, sanal bahis ve kumar gibi bir gelirinin olmadığına işaret ediyor.

"DİLAN POLAT'IN DERHAL SERBEST BIRAKILMASI GEREKİYOR"

Bu durumda Dilan ve Engin Polat davasının en azından kara para aklama suçlaması yönünden çöktüğü anlaşılıyor. Sadece vergi kaçırma suçlamasının olduğu gözüküyor. Bu haliyle bu sanıkların hele hele Dilan Polat'ın derhal serbest bırakılması gerekir. Zaten herhangi bir imza yetkisinin olmadığından söz ediliyor. Bu rapor en azından bunu gerektirir."

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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