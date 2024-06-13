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Yeni bir tür ortaya çıktı... İlk vaka haberi ABD'den! Son derece bulaşıcı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
13.06.2024 09:54
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Cilt hastalıklarının en bilinenlerinden olan mantar enfeksiyonu özellikle nem artışıyla birlikte yazın artış kaydedebiliyor. Vücudun farklı noktalarında ortaya çıkabilen hastalık, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirken uzmanlar belirti ve korunma yollarıyla ilgili uyarıda bulunuyor. Öte yandan ABD'de ortaya çıkan ve bir mantar türünün yol açtığı cinsel yolla bulaşan saçkıran hastalığı da ilk vaka olarak biliniyor. Bu yeni türün son derece bulaşıcı olduğu da vurgulanıyor.

Yeni bir tür ortaya çıktı... İlk vaka haberi ABD'den! Son derece bulaşıcı

Yaz ayları, aşırı sıcaklar nedeniyle pek çok hastalığı tetikleme riski barındırıyor. Mantar enfeksiyonu da çok sayıda kişinin muzdarip olduğu, özellikle yaz aylarına artış gösterebilen hastalıklardan bir tanesi. Ancak mantar enfeksiyonuna ilişkin yeni bir araştırma tartışmaları artırdı.

Posta'da yer alan habere göre; mantar enfeksiyonu ağırlıklı olarak kıl, deri tırnak gibi dokularda kendini gösteren bir cilt hastalığı olarak belirtiliyor. Hastalık, özellikle yaz aylarında artarken son dönemde yaşanan bir başka yeni gelişme nedeniyle sıkça tartışılıyor.

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Bir mantar türünün sebep olduğu cinsel yolla bulaşan saçkıran hastalığı, ABD'nin New York eyaletinde ortaya çıkan ilk vaka olarak biliniyor.

Mantar enfeksiyonu, deri, tırnaklar veya mukoza zarlarının mantarlar tarafından enfekte edilmesi olarak tanımlanıyor. Normalde insan vücudunda mantar var fakat hijyenik koşullar sağlandığı zaman enfeksiyon riski yaratmıyor. Diğer taraftan, vücudun nemli bırakılması, bağışıklık direncinin azalması ve ağır rahatsızlıklar; hastalığın gelişimini kolaylaştırabiliyor.

Mantar enfeksiyonunu tetikleyen diğer etkenler ise; sıcak havaya bağlı derinin nem oluşturması, uzun süreli ve dar giysilerin tercih edilmesi, ıslak mayoyla kalınması, sıkça alınan antibiyotik tedavisi, manikür ve pedikür malzemelerinin ortak kullanılması.

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Hastalığın belirtileri enfekte olan bölgeye göre değişiklik gösteriyor fakat cilt mantarı kızarıklık ve lekelerle, ayak mantarı kaşıntı ve kötü koku ile ortaya çıkabiliyor. Tırnak mantarı da tırnaklarda kalınlaşma ve sararma, saç mantarı, saç derisinde kaşıntı ve kepeklenme ile kendini gösterebiliyor.

ABD'deki bir tıp fakültesinde gerçekleştirilen araştırmalar, 'Trichophyton mentagrophytes tip VII' adı verilen mantar türünün cinsel yolla bulaştığını ortaya koyuyor. Aynı zamanda, bu yeni mantar türünün son derece bulaşıcı olduğu ve cilt enfeksiyonlarına sebep olduğu belirtiliyor.

Bu yeni mantar türüyle ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çeken Uzman Dermatolog Sertaç Sever, uyarılarda bulunarak "Eğer bir hasta uzun süredir mantar tedavisi görüyor ve iyileşemiyor ise bu türde dirençli bir mantar türüne sahip olabilir. Bu nedenle tedavi olamadığı durumlarda mutlaka tedaviyi öneren dermatoloji uzmanına tekrar başvurması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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BU BELİRTİLERE DİKKAT

Mantar enfeksiyonu vücudun hemen her bölgesinde görülebiliyor ve yerleştiği bölgede kaşıntıya yol açıyor. Diğer yandan ciltte pullanma, döküntü, yumru, saç dökülmesi ve kelliğe neden olabiliyor.

Mantar enfeksiyonu, kadın ve erkek ciltlerinde benzer şekillerde seyrediyor. Fakat cilt tipi, hormonal faktörler ve yaşam tarzı gibi etkenler, hastalığın belirtilerini, seyrini ve tedavisini önemli oranda etkiliyor.

KALICI SONUÇLARI OLUR MU?

Bu enfeksiyon türleri genellikle uygun tedavi ile iyileşiyor ve ciltte kalıcı hasara sebep olmuyor. Fakat enfeksiyonun tedavi edilmediği veya tekrarladığı durumlarda, deride kalıcı lekeler, tırnaklarda kalıcı şekil bozuklukları veya saç dökülmesi gibi sonuçlar görülebiliyor. Aynı zamanda erken teşhis edilmesi ve etkili şekilde hızla tedavi edilmesiyle, kalıcı hasar riski önemli ölçüde azaltılabiliyor.

Uzman isim Sever, mantar enfeksiyonundan korunmanın yollarını şu ifadelerle sıralıyor:

"Hijyenik bir yaşam tarzı benimsemek, nemli ortamlardan kaçınmak (özellikle ayaklar ve kasık bölgesi için), kişisel eşyaları paylaşmamak (örneğin, havlu, ayakkabı), terledikten sonra hemen temiz-kuru giysiler giymek ve halka açık yerlerde çıplak ayakla dolaşmaktan kaçınmak bu tür enfeksiyonlardan korunmak için en etkili yöntemlerdir."

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Anahtar Kelimeler:
mantar enfeksiyonu vaka
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