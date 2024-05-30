'Yeni bir boğaz açıyor' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 7.5'lik depremleri işaret ederek paylaştı! İl ve ilçeleri sıraladı

6 Şubat depremleri tüm yurtta vatandaşların fay hatları ve beklenen depremlerle ilgili endişelerini artırdı. Bu nedenle uzman isimlerin beklenen depremlere ilişkin açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Özellikle beklenen olası İstanbul depremine ilişkin açıklamalar merak edilirken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan yine çarpıcı bir çıkış geldi.

"DEPREMLER YERİ EVRİMLEŞTİRİR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Kuzey Anadolu Kırığı M6-M7,5'luk depremlerle kükreyerek kuzeyde; İstanbul önünde 1000 metrelik derin çukurlar açarken, ortada; Kapıdağ Yarımadasını koparıyor, güneyde; Karasu, Bursa, Altınoluk üzerinden Ege'ye yeni bir boğaz açıyor" dedi.

Ercan paylaşımının devamında "Depremler yeri evrimleştirir" ifadelerini kullandı.

Ercan bir sosyal medya kullanıcısının "Hocam sanırım kaçış yok, sevdiklerinizle bol bol anı biriktirin diyorsunuz" şeklindeki yorumuna ise "Yok be kardeşim. Bu işler milyonlarca yıl sürer. Biz de asla görmeyiz. Korkulacak bir durum yok. Yeryuvarı sürekli biçimini değiştirir. Size gelecekte beklenen doğanın evrimini anlatıyorum. O kadar. Depremler neden oluyor bilin yeter" ifadeleriyle yanıt verdi.





