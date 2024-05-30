MANŞET

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler manset
  2. 'Yeni bir boğaz açıyor' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 7.5'lik depremleri işaret ederek paylaştı! İl ve ilçeleri sıraladı

'Yeni bir boğaz açıyor' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 7.5'lik depremleri işaret ederek paylaştı! İl ve ilçeleri sıraladı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.05.2024 11:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat deprem felaketinin ardından tüm Türkiye'de gözler deprem beklenen diğer bölgelere çevrildi. Özellikle vatandaşlar uzmanların beklenen olası Marmara ve İstanbul depremiyle alakalı açıklamalarını dikkatle takip ediyor. Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

'Yeni bir boğaz açıyor' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 7.5'lik depremleri işaret ederek paylaştı! İl ve ilçeleri sıraladı

6 Şubat depremleri tüm yurtta vatandaşların fay hatları ve beklenen depremlerle ilgili endişelerini artırdı. Bu nedenle uzman isimlerin beklenen depremlere ilişkin açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Özellikle beklenen olası İstanbul depremine ilişkin açıklamalar merak edilirken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan yine çarpıcı bir çıkış geldi.

"DEPREMLER YERİ EVRİMLEŞTİRİR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Kuzey Anadolu Kırığı M6-M7,5'luk depremlerle kükreyerek kuzeyde; İstanbul önünde 1000 metrelik derin çukurlar açarken, ortada; Kapıdağ Yarımadasını koparıyor, güneyde; Karasu, Bursa, Altınoluk üzerinden Ege'ye yeni bir boğaz açıyor" dedi.

Ercan paylaşımının devamında "Depremler yeri evrimleştirir" ifadelerini kullandı.

eeee

Ercan bir sosyal medya kullanıcısının "Hocam sanırım kaçış yok, sevdiklerinizle bol bol anı biriktirin diyorsunuz" şeklindeki yorumuna ise "Yok be kardeşim. Bu işler milyonlarca yıl sürer. Biz de asla görmeyiz. Korkulacak bir durum yok. Yeryuvarı sürekli biçimini değiştirir. Size gelecekte beklenen doğanın evrimini anlatıyorum. O kadar. Depremler neden oluyor bilin yeter" ifadeleriyle yanıt verdi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Azra Kohen katil İsrail'i değil Filistinli babaları suçladı! Azra Kohen katil İsrail'i değil Filistinli babaları suçladı!
Son seçim anketi yayınlandı! İşte CHP, AK Parti, MHP, DEM Parti, Yeniden Refah ve İYİ Parti’nin oy oranları… Son seçim anketi yayınlandı! İşte CHP, AK Parti, MHP, DEM Parti, Yeniden Refah ve İYİ Parti’nin oy oranları…
Yıllık reçete dönemi başlıyor!Yıllık reçete dönemi başlıyor!
Anahtar Kelimeler:
deprem Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
İlginizi Kulis Çekebilir
Yazar Azra Kohen katil İsrail'i değil Filistinli babaları suçladı! 'Bebekler öldürülüyor yaptığı savunmaya bak'

Yazar Azra Kohen katil İsrail'i değil Filistinli babaları suçladı! 'Bebekler öldürülüyor yaptığı savunmaya bak'

Son seçim anketi yayınlandı! İşte CHP, AK Parti, MHP, DEM Parti, Yeniden Refah ve İYİ Parti’nin oy oranları…

Son seçim anketi yayınlandı! İşte CHP, AK Parti, MHP, DEM Parti, Yeniden Refah ve İYİ Parti’nin oy oranları…

Yıllık reçete dönemi başlıyor; hastaneye gitme, doktor bekleme çilesi bitiyor! Aile hekimlerine raporlu ilaç yazma yetkisi: Diyabet, kalp, hepatit b...

Yıllık reçete dönemi başlıyor; hastaneye gitme, doktor bekleme çilesi bitiyor! Aile hekimlerine raporlu ilaç yazma yetkisi: Diyabet, kalp, hepatit b...

Sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede neler var? Madde madde ortaya çıktı: Sahiplendirme öncelik, ağır para cezası da geliyor!

Sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede neler var? Madde madde ortaya çıktı: Sahiplendirme öncelik, ağır para cezası da geliyor!

İBB'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'un altında yeni tüneller keşfedildi

İBB'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'un altında yeni tüneller keşfedildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'hançer' yanıtı: 'O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'hançer' yanıtı: 'O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.