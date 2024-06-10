Yazın özeti gibi görüntü! Adana'da neredeyse her balkonda 4-5 klima motoru var

Yaz aylarının gelmesiyle sıcak hava kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığının en çok etkili olduğu kentlerin başında gelen Adana'da çekilen bir görüntü ise adeta bu yazın özeti oldu.
Adana'daki bir apartmanın neredeyse tüm balkonlarında 4'er 5'er tane klima olduğu görüldü.
Söz konusu apartmanın görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.
Öte yandan hava sıcaklığının bugün 35 derece olduğu Adana'da cuma günü sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak.
Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde vatandaşların güneş altında kalmaması konusunda uyarıyor.