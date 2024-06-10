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Yazın özeti gibi görüntü! Adana'da neredeyse her balkonda 4-5 klima motoru var

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.06.2024 13:39
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Adana'daki bir apartmanın görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı. Sıcak havanın her geçen gün etkisini artırdığı kentte, vatandaşlar adeta klimalara sarıldı. Bir apartmanın her balkonunda 4'er 5'er klima motorunun olduğu görüntü, kısa sürede yayılırken, 'yazın özeti' yorumları yapıldı.

Yazın özeti gibi görüntü! Adana'da neredeyse her balkonda 4-5 klima motoru var

Yaz aylarının gelmesiyle sıcak hava kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığının en çok etkili olduğu kentlerin başında gelen Adana'da çekilen bir görüntü ise adeta bu yazın özeti oldu.

HER BALKONDA 4'ER 5'ER KLİMA MOTORU

Adana'daki bir apartmanın neredeyse tüm balkonlarında 4'er 5'er tane klima olduğu görüldü.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu apartmanın görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

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HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYİ AŞACAK

Öte yandan hava sıcaklığının bugün 35 derece olduğu Adana'da cuma günü sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak.

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Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde vatandaşların güneş altında kalmaması konusunda uyarıyor.


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Adana klima sıcaklık
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