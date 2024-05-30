Yazar Azra Kohen katil İsrail'i değil Filistinli babaları suçladı! 'Bebekler öldürülüyor yaptığı savunmaya bak'

Filistin'deki babaların kendi çocuklarını bombaların atılacağı yere bilerek götürdüğünü ve ölürken kenara çekip video çektiğini iddia eden Azra Kohen'in bu söylemlerinden sonra kitaplarını basan yayınevi için de boykot çağrısı yapıldı.

ELİ KANLI KATİL İSRAİL'İ DEĞİL FİLİSTİNLİ BABALARI SUÇLADI

'Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim' diyen Azra Kohen'in İsrail zulmünü rasyonel bir zemine oturtmaya çalıştığı da bir kez daha gözler önüne serildi. Azra Kohen, katil İsrail devletini değil de Filistinli aileleri suçlayınca sosyal medyada tepkilerin odağındaki isim oldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Yazar Azra Kohen, Instagram hesabında yaptığı yorumdan sonra tepkilerin hedefi oldu. Azra Kohen,

'Filistin ile ilgili söyleyeceğim her şeyi söyledim. Defalarca, bir kez daha söyleyeyim. Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas bağrılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum.

Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için... İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarını analiz edecek bir içerikte varlık olmalı' açıklamasını yapmıştı.







