Yavaş dinlemedi, İmamoğlu'ndan manidar sözler geldi! İkili arasında soğuk savaş iddiası... O detayı ilk kez anlattı

Geçtiğimiz günlerde yapılan CHP'nin 'Eğitim Maratonu' etkinliğinde yaşanan bir detay 'Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında soğukluk mu var?' sorusunu gündeme getirdi. Konuyla ilgili önemli iddialarda bulunan gazeteci Altan Sancar, "Bunu gizlemenin bir anlamı yok. Yavaş ve İmamoğlu arasında bir soğukluk olduğunu bütün CHP açık açık konuşuyor" dedi.

Söz konusu soğukluğun olası cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili olup olmadığına da değinen Sancar, sosyal medyada son günlerde ortaya çıkan hesaplara dikkat çekti. CHP'nin eğitim maratonu sırasında iki isim arasında soğuk rüzgarların estiğini belirten Sancar, yaşananları hatırlattı.

Sözcü Tv'de önemli iddialarda bulunan Sancar'ın gündem yaratacak açıklamaları şöyle;

"TÜRKİYE 2026 YILINDA ÖYLE YA DA BÖYLE SEÇİME GİDECEK"

"Erken seçimi hakikaten herkes konuşuyor. Ama bu erken seçim işte bir 3 ay, 5 ay, bir yıl sonrasından değil. Yani işaret edilene göre Türkiye 2026 yılında öyle ya da böyle seçime gidecek. Bunu Ak Partililer de söylüyor. Bunu önce konuşabildiğim MHP'liler de söylüyordu. Cumhuriyet Halk partililer de en geç tarih olarak 2026'yı işaret ediyorlar. Muhtemeldir ki 2026 sonlarında ya da ortasında Türkiye bir erken seçime gidecek.

"ÖZEL'E BU YÖNDE İTİRAZLAR GELDİĞİNİ BİLİYORUM"

Fakat burada birçok değişken var. Şimdi CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarında bazı nüanslar var. Ben o nüanslara değinmek gerektiğini düşünüyorum. Partisi içerisinden de bu yönde itirazlar geldiğini bildiğim için söylüyorum. Özgür Özel daha ziyade AK Parti ve MHP tabanına yani oy alabileceğini düşündüğü partilerin tabanına daha ağırlıklı mesajlar verirken, kendi parti tabanını teskin edecek, teselli edecek.

Ancak kendi tabanını aksatmaması gerekiyor. Çünkü kendi tabanında bu tabanında bir huzursuzluk yaşamaya başladığında bunun parti içine etkileri olmaya başlayacak. İlerleyen zaman dilimlerinde bunun parti içi mücadelesine dönüşme ihtimali de olacaktır ki bu sebeple bu iletişimin doğru kurulması gerektiğini düşünüyorum.

"SEÇİMDEN ÖNCE ÇÖZMEK ZORUNDALAR"

Şimdi esas meselelerden birine geleyim. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş meselesini çözmek zorunda. Seçimi konuşmadan önce çözmek zorunda.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU ARASINDA BİR SOĞUKLUK VAR"

Bir sorun var yani bunu gizlemenin bir anlamı yok. Bunu ne zaman kamuoyu önünde konuşacaklardır bilmiyorum ama Yavaş ve İmamoğlu arasında bir soğukluk olduğunu bütün Cumhuriyet Halk Partisi açık açık konuşuyor.

SEBEBİ OLASI CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI MI?

Cumhurbaşkanlığı seçimi yarışına yönelik mi bir soğukluk sorun değil de başka bir takım meselelerden kaynaklı olduğunu söylüyorlar.

"YAVAŞ, İMAMOĞLU'NU DİNLEMEDEN AYRILDI"

Zaten eğitim maratonu döneminde de hatırlayalım. Mansur Yavaş Ekrem Bey'in konuşmasını dinlemeden ayrıldı.

İMAMOĞLU'NDAN MANİDAR SÖZLER

Oradan çıktı ve yanlış hatırlamıyorsam İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Cemil Tugay, Ekrem Bey'in konuşmasının sonuna kadar kaldı. Orada ve Ekrem Bey konuşmasının sonunda dönüp Cemil Tugay beye dedi ki; 'Konuşmamın sonuna kadar dinlediğiniz için de size çok teşekkür ederim.'

"CHP İÇİNDE HERKES BİLİYOR"

Bir soğukluk var bunu herkes biliyor Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde herkes konuşuyor. Soğukluğun gerekçesini tam olarak bilmiyorum ama bu meselenin Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir an evvel çözülmesi gerekiyor.

Yani bu yarın bir gün adaylık tuz biberi eklendiğinde ciddi bir mesele haline gelebilir. Ama bunu çözecek figür de CHP genel merkezidir.

Aksi halde toplum gözünde de parti içi iktidar ya da gelecekteki iktidar için mücadele ediyorlarmış algısına yol açabilir.

"SON DÖNEMDE BAZI HESAPLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI"

Söz konusu soğukluğun sebebiyle ilgili benim bir tahminim var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama son dönemde bazı hesaplar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Mansur Yavaş lehine tweetler atan bazı hesaplar ortaya çıkmaya başladı ve bu hesapların Ekrem İmamoğlu'nun hedef alan tweetleri var.

"İMAMOĞLU'NU HEDEF ALIYORLAR"

Son dönemde çok sayıda hesap Ekrem İmamoğlu'nu işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni e ciddi şekilde hedef alırken, Mansur Yavaş'ı öne çıkaran tweetler atıyorlar.

Ne kadar bağlantılıdır Mansur beyle derseniz ben organik bir bağ olduğunu tespit etmedim, görmedim bilmiyorum.

"TÜRKİYE'DE ÖYLE BİR AN GELİR Kİ NEYE UĞRADIĞINIZI ŞAŞIRIRSINIZ"

Bir önemli husus daha söyleyeyim CHP anketler de önde olabilir ama burası Türkiye. Türkiye'de öyle bir an gelir ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. 2023'teki aynı hataya düşme lüksü yok muhalefetin. Bir bütün hazırlanmak zorunda. Kendisine güvenebilir ama ne olursa olsun sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iletişimini daha da güçlendirmesi gerekiyor.

Toplumla olan ilişkisini biraz daha sağlıklı bir zemine oturtması gerekiyor. Kendi tabanıyla güçlü ilişkiler kurması çok çok önemli. AK Parti ve MHP tabanını İhmal etmesin ama CHP tabanını da unutmaması gerektiğini düşünüyorum ben."