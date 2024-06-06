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Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ifadeye çağırdı! Sığınmacı tartışmaları gündem olmuştu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.06.2024 10:25
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31 Mart seçimlerinden önce DEM Parti'lilerle ilgili sözleri seçimlerden sonra da sığınmacılar için yaptığı düzenlemelerle gündem olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal yabancı uyruklu bir kişiye ruhsat vermediği gerekçesiyle valilik tarafından ifadeye çağırıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ifadeye çağırdı! Sığınmacı tartışmaları gündem olmuştu

Afyonkarahisar'da bir sığınmacıya evraklarının tam olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsat verilmemesi nedeniyle Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Burcu Köksal valilik tarafından ifadeye çağırıldı.

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AfyonPostası'nda yer alan bilgiye göre, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ifade verecek.

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DÜKKANLAR KAPATILIP, ÜCRETLER ARTIRILMIŞTI

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyet gösteren sığınmacılara ait işyerlerini daha önce kapatmıştı. Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bizzat katıldığı denetimlerde kaçak olarak işletildiği tespit edilen dükkânlar mühürlenmişti. Öte yandan Afyonkarahisar Belediyesi, 400 lira olan nikah ücretini mülteciler için 25 kat artırarak 10 bin liraya yükseltmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Burcu Köksal sığınmacı valilik
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