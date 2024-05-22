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Uzaktan-online muayene dönemi bugün başlıyor! E-nabız'dan muayane e-reçete'den ilaç... Ücretsiz mi? 10 günde şartı detayına dikkat!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.05.2024 06:51
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Hastanelerde uzaktan muayene dönemi başlıyor. Hastalar artık hastaneye gitmeden görüntülü ve sesli şekilde muayene olabilecek. İlaç , hatta rapor bile yazdırabilecek. Hastane ve doktorun yükünü az da olsa azaltmak ve vatandaşla kolaylık sağlanması için yapılan düzenlemeyle e-nabız üzerinden muayene olan hastalara e-reçete üzerinden ilaç yazılacak. Peki uzaktan muayene için randevu nasıl alınacak? Online randevu ücretsiz mi? Herkes bu sorulara yanıt ararken; 10 gün şartı detayı ise dikkat çekti.

Uzaktan-online muayene dönemi bugün başlıyor! E-nabız'dan muayane e-reçete'den ilaç... Ücretsiz mi? 10 günde şartı detayına dikkat!

Sağlıkta yeni dönem bugün itibariyle başlıyor. Yeni uygulamayla birlikte artık hastaneye gitmeden uzaktan muayene olunabilinecek. E-nabız üzerinden yapılacak muayene sonrası doktorlar da e-reçete üzerinden ilaç yazabilecek. Peki uzaktan muayene için randevu nasıl alınacak? İşte detaylar...

ONLINE MUAYENE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sağlıkta hastane ve doktorların yükünü azaltmak için yeni bir adım atıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte özel hastaneler ve eğitim hastaneleri hariç devlet hastanelerinde vatandaşlar, e-nabız üzerinden online bir şekilde muayene olabilecek.

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Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar gerçekleştirecek.

DOKTORLAR, E-REÇETE İLE İLAÇ YAZACAK

Show Haber'de yer alan habere göre; muayene sonrası doktorlar, e-reçete ile araç da yazabilecek. Muayene bedelini de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılayacak.

ÖDEME LİSTESİNE ALINMIŞTI

21 Nisan'da SGK tebliğiyle uzaktan hasta muayenesi ödeme listesine alınmıştı.

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UZAKTAN MUAYENE İÇİN RANDEVU NASIL ALINACAK?

Hasta, uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu alacak.

10 GÜN ŞARTI

SGK, aynı hastanedeki aynı bölüm için 10 gün içinde alınacak randevularıysa karşılamayacak.

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Uzaktan sağlık hizmeti alan hastaya gerekli durumlarda yüz yüze muayene önerisi de yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
hastane e reçete muayene
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