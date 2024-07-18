Türkiye yanıyor! Çareyi klimada aradılar ama yeni kriz patlak verdi

Sıcak ve nem İstanbulluyu çileden çıkarttı. Hasta eden bunaltıcı havanın üzerine bir de klima krizi patladı. Klimayı bulmak da taktırmak da zor.

Show TV'in haberine göre; Sıcak havanın üzerine nem eklenince bunaltıcı bir hal alıyor. Bu bunaltıcı sıcaklardan korunmak isteyenlerin ilk tercihi klima oldu.

15 GÜN-1 AY ARASI GÜN VERİLİYOR!

Klima bulabilenler şanslı sayılıyor ama esas problem klimayı taktırmakta! Montah işlemi için günler sonraya randevu veriliyor. Klimanın montajı için 15 gün ila 1 ay arasında gün veriliyor. 1 ay sonra yazın bittiğini söyleyen vatandaşlar bu durumdan şikayetçi.

"15 gün sıra verdiler ekstra bir ödeme yaptık günü daha öne aldık" diyen bir vatandaş ek olarak 4.500 TL ücret ödediğini söyledi.

KORSAN KLİMA SERVİSLERİNE DİKKAT!

Korsan klima servisleri olduğunu söyleyen klima ustaları da vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.