Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna aynı manzara: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Tarım arazileri, çatılar, arabalar... 10 dakika yetti!

Şiddetli yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Türkiye'nin bir ucundaki Manisa ile diğer ucundaki Kars'ta aynı manzaralara yaşandı. Tarım arazileri, çatılar ve araçlar zarar görürken; yağışa hazırlıksız yakalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

10 DAKİKA YAĞMASI YETTİ

Manisa'nın Salihli ilçesinde saat 14.30 sıralarında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından ilçenin birçok noktası beyaza büründü.

ARAZİLER, ÇATILAR, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Doluya yakalananlar kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. İlçede bazı ev ve iş yerlerinin çatıları zarar görürken, araçlarda hasar meydana geldi.

Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı bölge halkını uyardı.

KARS'TA DA AYNI GÖRÜNTÜ! HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kars'ta öğle saatlerinde etkili olan dolu, kent merkezini beyaza bürüdü. Kentte, sabah erken saatlerde başlayan sağanak, yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca süren dolu, kent merkezini beyaza bürüdü.

Doluya hazırlıksız yakalananlar, şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazı kişiler ise iş yerlerine sığındı. Dolunun ardından vatandaşlar ev ve işyerlerinin önündeki dolu ve onun döktüğü ağaç yapraklarını temizledi.

(DHA)





