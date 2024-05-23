MANŞET

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler manset
  2. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna aynı manzara: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Tarım arazileri, çatılar, arabalar... 10 dakika yetti!

Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna aynı manzara: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Tarım arazileri, çatılar, arabalar... 10 dakika yetti!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.05.2024 16:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havaların yavaş yavaş yurt genelinde etkisini artırırken, bugün bir anda bastıran yağmur bazı şehirlerde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Manisa ve Kars'ta etkili olan dolu, tarım arazilerine, çatılara ve araçlara zarar verdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle bazı araçların camları kırıldı. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı bölge halkını uyardı.

Şiddetli yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Türkiye'nin bir ucundaki Manisa ile diğer ucundaki Kars'ta aynı manzaralara yaşandı. Tarım arazileri, çatılar ve araçlar zarar görürken; yağışa hazırlıksız yakalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

10 DAKİKA YAĞMASI YETTİ

Manisa'nın Salihli ilçesinde saat 14.30 sıralarında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından ilçenin birçok noktası beyaza büründü.

_57975 (3)

ARAZİLER, ÇATILAR, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Doluya yakalananlar kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. İlçede bazı ev ve iş yerlerinin çatıları zarar görürken, araçlarda hasar meydana geldi.

_57975 (1)

Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı bölge halkını uyardı.

_57975 (2)

KARS'TA DA AYNI GÖRÜNTÜ! HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kars'ta öğle saatlerinde etkili olan dolu, kent merkezini beyaza bürüdü. Kentte, sabah erken saatlerde başlayan sağanak, yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca süren dolu, kent merkezini beyaza bürüdü.

_57989 (1)

Doluya hazırlıksız yakalananlar, şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazı kişiler ise iş yerlerine sığındı. Dolunun ardından vatandaşlar ev ve işyerlerinin önündeki dolu ve onun döktüğü ağaç yapraklarını temizledi.

_57989

(DHA)

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
19 yaşında kaçırılmıştı! 26 yıl sonra bulunan adamla ilgili yeni gelişme19 yaşında kaçırılmıştı! 26 yıl sonra bulunan adamla ilgili yeni gelişme
'Uzaylı' diyen de vardı komplo teorileri üreten de... Meğerse çok basitmiş'Uzaylı' diyen de vardı komplo teorileri üreten de... Meğerse çok basitmiş
İmamoğlu için çok konuşulacak Genel Merkez iddiası! İmamoğlu için çok konuşulacak Genel Merkez iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Manisa Kars Salihli dolu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.