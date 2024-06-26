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  2. Türkiye'deki 1 araba fiyatına Londra'da aynı modelden 6 tane...Sosyal medyayı sallayan paylaşım: "Başka bir evrende yaşıyorsunuz"

Türkiye'deki 1 araba fiyatına Londra'da aynı modelden 6 tane...Sosyal medyayı sallayan paylaşım: "Başka bir evrende yaşıyorsunuz"

26.06.2024 16:03
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.06.2024 16:03
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Türkiye'de otomobil fiyatları gündemden düşmezken Londra'da yaşayan bir Türk'ün araba fiyatlarıyla ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Videoda Londra'da satılan bir araba fiyatının Türkiye'de 6 kat fazla olması araba alacakların canını bir kez daha sıktı.

Geçtiğimiz yıllarda aşırı artan araba fiyatları her ne kadar artık zamlanmasa da fiyatlar çoğu vatandaşın yaklaşamayacağı seviyede. Satışların yapılmaması bile fiyatları düşürmezken Londra'da yaşayan bir Türk'ün arabalarla ilgili yaptığı paylaşım Türkiye'de özellikle araba almaya çalışan vatandaşları bir kez daha düşündürdü.

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Sosyal medyayı sallayan videoda Londra'da yaşayan Türk vatandaşı şu ifadeleri kullanıyor;

Benim arkadaşım dün gitti yeni bir araba aldı. Türkiye'ye gelecek, sağlam bir araba gerekiyordu. Bu araba Range Rover 2020 model. Toplamda 36 bin paunda geldi. 8 bini peşin ödedi. Geri kalanı da 230 250 3 yılda ödeyecek. Ben de merak ettim bu araç Türkiye'de ne kadar diye. İki tane ilan buldum. Aynısı yine 2020 model Range Rover. Kilometreleri de yakın. Bir tanesi 8 milyon 350 bin diğer 8 milyon 750 bin.

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Yani şöyle; Türkiye'deki o arabaya vereceğiniz para burada hemen hemen 6 tane Range Rover yapıyor. 6 tane... Düşünün yani. Hani eskiden vardı ya bir kendine bir devlete hadi galericiyi çok sevdin bir tane de aldın, ben merak ediyorum kalan 3 taneyi kime alıyorsunuz.
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Türkiye'deki fiyatları görüyoruz bazen burada bizim matematiğimizi de aşıyor. Başka bir paralel evrende yaşıyorsunuz. Allah sabır versin size.

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