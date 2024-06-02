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Turist olduğu sanılan kişi Türk çıktı! 'Benim adım Michael değil, Engin'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.06.2024 23:03
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Bir sabah uyandı ve telefonları susmadı. Sosyal medyanın gündemine oturan estetik fotoğrafındaki kişinin ABD'li turist değil Engin Demir adında bir Türk vatandaşa ait olduğu ortaya çıktı. "Bu haberdeki şahıs ben değilim, ben yüz nakli olmadım, sadece 4 yıl önce burun ameliyatı oldum'' sözleriyle isyan eden Engin Demir, sosyal medya paylaşımları yüzünden yıprandığını söyleyerek hukuk savaşı başlattı.

Turist olduğu sanılan kişi Türk çıktı! 'Benim adım Michael değil, Engin'

Amerikalı turist diye paylaşılan Engin Demir'in başına kimsenin tahmin edemeyeceği bir olay geldi. Yüz nakli yapılmış dendi ve onun adına açıklama bile yapıldı ama turist olduğu sanılan kişi Türk çıktı.

Engin Demir, "Bu kadar iftira atılamaz, burası hukuk devleti. Telefonlarım susmuyor. Mesajlar atılıyor. Cevap vermekten sıkıldım. Burnumdan küçük bir operasyon oldum. Yok 8 tane operasyon yok Michael. Yeter artık sıkıldım." diyerek isyan etti.

"FOTOĞRAFLARDA OYNAMA YAPILDI!"

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Engin Demir 4 yıl önce burun ameliyatı oldu. Doktor fotoğrafını çekti, değişimi gösterdi ama o fotoğraf yıllar sonra başka biri olarak karşısına çıktı.

"2 gün önce telefonlarım çalmaya başladı. Mesajlar yağmaya başladı" diyen Demir, hayatının şokunu yaşadı. Hastane yönetimi Engin Demir'in fotoğraflarında oynama yapıp yüz nakli olmuş gibi tekrardan paylaşıldı. O paylaşımları gören Engin Demir gözlerine inanamadı.

"TANIDIKLARIM 'BU SEN MİSİN?' DİYE ARADILAR"

"Michael isimli bir turistin Türkiye'ye geldiğini, Türkiye'de ameliyat olduğunu. Oraya 70 yaşında birinin resmini koyup sonrasında bana dönüştürdüğünü iddia ediyor. Yurt dışından arayanlar oldu. Tanıdıklarım 'bu resimdeki sen misin?' diye aradılar beni. "

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"ÇİRKİN DEĞİLSİN SADECE TÜRKİYE'YE GİTMEDİN" DENİLDİ

İki fotoğraf arasındaki değişime kimse inanamadı. Yüz nakli gerçekleştirildiğine dair yorumlar yapıldı hatta daha da ileri gidildi. Onun ağzından 'çirkin değilsin, sadece Türkiye'ye gitmedin' şeklinde açıklama bile yapıldı.

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Ama Demir, fotoğraflardan ilkinin kendisine ait olmadığını söylese de kimseyi inandıramadı. "8 tane ameliyatı yaptım. Ufak bir burun ameliyatı oldum. Yüz nakli olabilir miyim? Benim zaten o döneme ait fotoğraflarım var. Beni eskiden tanıyanlar var. Ben 4 sene önce doğmadım ki. Ben korkuyorum ya benim rüyama giriyor. Böyle bir şey olabilir mi? " diye konuştu.

SAVCILIĞIN YOLUNU TUTTU!

Olayın şokunu atlatamayaıp 'yıpratıldım' diyen genç adam savcılığın yolunu tuttu. Fotoğrafın üzerinde oynama yapıp sosyal medyada yayınlayan tüm kullanıcılardan şikayetçi oldu.

"MICHAEL İLE HAYALİ DOST OLDUK, VARSA SELAM SÖYLÜYORUM ONA"

Demir, fotoğrafında yan yana geldiği Michael isimli kişiye de selam söylemeyi ihmal etmedi. "Onunla da artık hayali dost olduk varsa selam söylüyorum" dedi.

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