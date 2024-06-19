Turgut Altınok ile ilgili iddia gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı, sosyal medyadan açıklama yaptı

31 Mart 2024 yerel seçiminde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Turgut Altınok'un yerel seçim çalışmalarında kullandığı araçların akaryakıtını Keçiören Belediyesi kasasından karşıladığı iddia edilmiş ve bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı öne sürülmüştü.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Gündem olan iddia sonrası yeni bir gelişme yaşandı. OdaTV'nin haberine göre İçişleri Bakanlığı yetkilileri, iddiayla ilgili olarak müfettiş görevlendirildiği ve soruşturma başlatıldığını yalanladı.

TURGUT ALTINOK: 'İDDİALAR KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL'

Turgut Altınok iddialar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bazı basın yayın organlarında İçişleri Bakanlığı’nın seçim dönemine yönelik hakkımda soruşturma yaptığı iddiaları asılsızdır. Büyükşehir Belediye başkan adaylığım döneminde ne kendi aracım ne de benimle birlikte kampanyamda çalışan arkadaşlarımın araçlarının akaryakıtlarının belediyeden karşılandığı iddiaları kesinlikle doğru değildir. Yalandır, iftiradır. Adaylık sürecimde tüm araçlarımızın akaryakıtları özel bir akaryakıt istasyonundan temin edilmiş, ücreti de ödenmiştir. Bu tür yalan ve iftiralarla şahsım ve partim yıpratılmaya çalışılmaktadır. Kamuoyunun yanıltılmasını önlemek amacıyla bu açıklama hasıl olmuştur."





