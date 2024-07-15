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  2. Trump'a suikast girişiminde 'siyah şapkalı kadın' detayı! Görüntüler ortaya çıktı, akıllara Kennedy suikastındaki 'siyah şemsiyeli adam' geldi

Trump'a suikast girişiminde 'siyah şapkalı kadın' detayı! Görüntüler ortaya çıktı, akıllara Kennedy suikastındaki 'siyah şemsiyeli adam' geldi

15.07.2024 10:39
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ABD eski başkanı Trump'a mitingde konuşma yaptığı sırada suikast girişimi

ABD eski başkanı Trump'a mitingde konuşma yaptığı sırada suikast girişimi

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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.07.2024 10:39
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Donald Trump'a yönelik suikast girişimi tüm dünyayı sarsarken, saldırının yapıldığı ana ait görüntülerde Trump'ın tam arkasında bulunan siyah şapkalı kadın dikkat çekti. Kurşunların gelmeye başladığı ve silah seslerinin duyulduğu andaki tavırları gündem olan kadının yüzündeki tebessüm soru işareti yarattı. Siyah şapkalı kadının görüntüsü, 22 Kasım 1963'te dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin uğradığı suikast sırasındaki 'siyah şemsiyeli adam'ı akıllara getirdi.

Eski ABD Başkanı ve kasımdaki seçimler için yeniden aday olan Donald Trump'a yönelik suikast girişimi bir anda tüm dünyanın gündemini değiştirdi. Cumartesi günü Pensilvanya'daki miting sırasında silahlı saldırıya uğrayan Trump, kulağından yaralandı. Saldırgan ise açılan ateşle etkisiz hale getirilirken, suikast girişimi sırasındaki görüntüler gündem oldu.

SİYAH ŞAPKALI KADIN DETAYI

Trump'ın saldırıya uğradığı anda arkasında bulunan kalabalığın rahat tavırları ve sakinliği özellikle sosyal medyada çok konuşulurken, seyirciler arasında bulunan siyah şapkalı bir kadın dikkat çekti.

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Suikast girişimi sırasında kadının tavırları ve ateş açıldığı anda tebessüm etmesi bir anda gündem yarattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kameralara yansıyan görüntülerde silah seslerinin hemen öncesinde kadının bir şeyler bekler vaziyetteki görüntüsü, saldırı sonrası rahatlığı ve hemen telefonuna sarılması görenleri şaşırttı.

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SİYAH ŞEMSİYELİ ADAM AKILLARA GELDİ

Siyah şapkalı kadının o anları bir anda 22 Kasım 1963'te dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin uğradığı suikast sırasındaki 'siyah şemsiyeli adamı' akıllara getirdi.

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Eski ABD Başkanı Kennedy'nin öldürüldüğü gün güneşli olan havada siyah şemsiye taşıyan bir adam olduğu ve aracın geçişi sırasında şemsiyesini açtığı görülmüştü.

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Söz konusu siyah şemsiyeli adam bir çok komplo teorisinin de baş aktörü olurken, söz konusu sır yıllardır çözülememişti.

Express
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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
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