Tırnaklardaki değişime dikkat: Kanserin 10 erken belirtisi! Sakın önemsiz sanmayın

Tehlikeli hastalıkların belirtileri insan vücudunda çeşitli değişiklerle kendini belli edebiliyor. Bu hastalıklardan biri olan kanserin de farklı çeşitlerine göre birçok erken belirtisi bulunuyor. Kanserin belirtilerinin erken fark edilmesi ise büyük önem taşıyor. Birçok kanser türü erken teşhis ile ileri evlere ulaşmadan tedavi edilebiliyor. Kanserin erken belirtilerinin tırnaklar ve ciltte görülen değişimler olduğu belirtiliyor.
Uzmanlar vücutta yaşanan değişimlerin takip edilmesi ve gerekli tetkiklerin yapılması noktasında uyarılarda bulunuyor. Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri olan kanserin dikkat edilmesi gereken 10 erken belirtisini haberimizde derledik.
KANSERİN 10 ERKEN BELİRTİSİ
1) GÜÇSÜZLÜK VE HALSİZLİK
Bu halsizlik türü dinlenseniz ve uyusanız da geçmeyen bir halsizlik durumdur.
2) ÇABUK DOYMA VE İŞTAHSIZLIK
Çok az yense de hemen gelen doyma hissi.
3) CİLDİN KOLAYCA MORARMASI VE KANAMALAR
Kırmızı kan hücrelerinde anormal bir durumun göstergesidir.
4) LENF BEZLERİNDE ŞİŞLİK VE ELE GELEN KÜTLELER
Şişkin, büyümüş lenf bezleri lenfatik sistemde bir sorun olduğunu işaret eder.
5) SIK ATEŞLENME VE ENFEKSİYON
Vücudun enfeksiyonla savaşma gücü sekteye uğramıştır.
6) REKTAL KANAMA VEYA DIŞKIDA KAN
Kolon kanserinin belirtileri olabilir.
7) AÇIKLANAMAYAN KİLO KAYBI
Sindirim sistemindeki bir kanserin erken belirtilerinden olabilir
8) SIRT VE SIRT ALT BÖLGESİNDE AĞRILAR
Karaciğer ve meme kanserinin erken belirtilerinden olabilir.
9) TIRNAK YAPISINDA DEĞİŞİKLİK
Tırnak uçlarının genişleyerek yuvarlaklaşması, tırnak renginin soluklaşması veya beyazlaşması.
10) KRONİK ÖKSÜRÜK VE GÖĞÜS AĞRISI
Geçmeyen öksürük ve nedensiz göğüs ağrılarına dikkat edin.
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