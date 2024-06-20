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Timur Cihantimur'un cezaevindeki fotoğrafı ortaya çıktı! Annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçmıştı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.06.2024 09:53
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İstanbul'da ölümlü kazaya sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İki isim Türkiye'nin iade talebi ile gözaltına alınırken, Timur Cihantimur’un ABD'deki cezaevindeki fotoğrafı ortaya çıktı.

Timur Cihantimur'un cezaevindeki fotoğrafı ortaya çıktı! Annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçmıştı

İstanbul Kemerburgaz'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, Türkiye'nin girişimleri sonucu gözaltına alınmıştı. Anne ve oğlu, Boston Federal Mahkemesi'ne çıkarıldı. Timur Cihantimur "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", anne Eylem Tok ise "suçluyu korumak" maddelerine istinaden tutuklandı.

TİMUR CİHANTİMUR'UN CEZAEVİNDEKİ FOTOĞRAFI

Gazeteci Emrullah Erdinç, Timur Cihantimur’un ABD'de kaldığı ıslah evindeki dosyasındaki fotoğrafını paylaştı.

GFDHDH

Sosyal medya hesabından Cihantimur'un fotoğrafını paylaşan Erdinç, şu ifadeleri kullandı;

"Connecticut eyaletinde reşit olmayan çocukların tutulduğu ıslah evindeki dosyasında yazan bilgilere göre; Cihantimur 14 Haziran 2024 getirildiği belirtiliyor. Yargılanması devam ettiği için hüküm kısmı boş bırakılmış durumda. Dosyada yaşının 16 olarak belirtilmesi nedeni 28 Haziran’da 17’sinde gün alacak olması. Yani bir hafta sonra Timur Cihantimur’un doğum günü . Yine dosyadaki bilgiye göre “Federal Suç” ibaresi yer alıyor."

JHKHL

ADALET BAKANI TUNÇ: İADELERİ İÇİN GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Kemerburgaz'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hakim karşısına çıkarılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan ve bugün ayrı ayrı hakim karşısına çıkarılan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Eylem Tok’un duruşması 27 Haziran’a, oğlu Timur Cihantimur’un duruşması 20 Haziran’a ertelenmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
abd Eylem Tok
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