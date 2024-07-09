Timur Cihantimur ile ilgili savcı kararını verdi! 3 seçenek sundu

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, Türkiye'den önce Mısır ardından ABD'ye kaçmıştı.

Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasının ardından ABD'de Türkiye'ye iadeleriyle ilgili yargılanmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta görülen duruşmada hakim, anne Eylem Tok'un delil karartma suçunu işlediğine de kanaat getirip tutuklu yargılanmaya devam kararı vermişti.

"BAŞKA ISLAH EVİNE NAKİL OLACAK"

Timur Cihantimur ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç paylaştığı son bilgilerde şunları ifade etti:

"Savcı kararını verdi... Timur Cihantimur'a kefalet uygulanmayacağına, tutuklu kalmaya devam edeceğine hükmetti.

Ayrıca, Timur Cihantimur'un başka ıslah evine nakil talebini de değerlendirip onlara 3 ayrı yer önerdi. Sanık avukatlarının bildireceği 3 ıslah evinden birine, Timur Cihantimur yakın zamanda nakil olacak."

Timur Cihantimur için kefalet talebine ABD'den ret.



Oğuz Murat Aci'nin hayatına neden olan kazadan sonra Timur Cihantimur, annesiyle birlikte ülkeden kaçmış ABD'de yakalanıp mahkemeye çıkarılmışlardı. Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur, Amerika'daki evlerini, parasını… pic.twitter.com/VSu5ysLQ13 — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) July 9, 2024







