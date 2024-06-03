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TikTok kapatılacak mı? Devlet Bahçeli 'mikrop yuvası' demişti MHP'den kanun teklifi geldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.06.2024 07:42
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Dünyadaki kullanıcı sayısı bir milyarı bulan TikTok uygulaması için MHP'den "kapatılsın" teklifi geldi. Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk, TikTok'taki skandal paylaşımlara dikkat çekerek, Meclis başkanlığına kanun teklifi sundu.

TikTok kapatılacak mı? Devlet Bahçeli 'mikrop yuvası' demişti MHP'den kanun teklifi geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Ya sosyal medya kullanımını ahlaki ve milli temelde düzenlemeliyiz. Ya da Batı'nın içimize konuşlandırdığı bu mikrop yuvasını hepten işlevsiz hale getirmeliyiz." diyerek tepkisini defalarca dile getirdiği TikTok'la ilgili MHP Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk'ten kanun teklifi geldi.

TIKTOK KAPATILACAK MI?

Söz konusu kanun teklifiyle TikTok uygulamasına kısıtlama ve erişim yasağı gibi tedbirlerin uygulanması öngörülüyor.

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MHP'DEN KANUN TEKLİFİ GELDİ

TikTok'ta yapılan bazı skandal paylaşımlar zaman zaman gündem oluyor, tepkileri de beraberinde getiriyordu. MHP'nin söz konusu kanun teklifi; genel ahlaka, Türk toplumunun örf ve adetlerine aykırı olan tüm içeriklerin yayına girmeden engellenmesini içeriyor.

Kanun teklifinde Türk aile yapısına, insan haysiyetine uygun olmayan görüntülerin ve davranışların paylaşıldığına, ahlaki değerlerin hiçe sayıldığına dikkat çekildi.

Skandal paylaşımlar yapanların kısıtlanması ve erişim yasağının getirilmesi uygulanacak tedbirlerin başında geliyor.

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TÜRKİYE'DEKİ KULLANICI SAYISI 30 MİLYONUN ÜZERİNDE

Türkiye'de TikTok kullananların sayısının ise 30 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilirken, MHP tedbirlerin uygulanmaması halinde TikTok'un kapatılmasını da istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Devlet Bahçeli MHP
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