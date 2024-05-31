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Ticareti kapalı gruplarda yapılıyor, 24 saatte teslim ediliyor! Silah kaçakçılığında tehlikeli artış: Kanayan yaramız

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.05.2024 08:13
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İsteyen herkesin istediği gibi silaha ulaşması toplumda huzurun bozulmasına yol açıyor. Şu anda internet üzerinde özellikle de telegram gruplarında kaçak silah satışı yapılıyor. Sayıları gün geçtikçe artan gruplar izlerini belli etmemek için kripto para üzerinden alışveriş yapıyor. Uzmanlar yeni tehlikeye dikkat çekerken 'Bu grupları BTK'ya bildirin ve suç duyurusunda bulunun' uyarısını yaptı.

Ticareti kapalı gruplarda yapılıyor, 24 saatte teslim ediliyor! Silah kaçakçılığında tehlikeli artış: Kanayan yaramız

Kimi kargoyla kimi sadece elden teslim eden silah kaçakçıları insanların hayatlarını riske atıyor. İnternetten birkaç tıkla ulaşılabilen kaçakçılar 24 saat içinde belge istemeden yetki istemeden silah satışı yapıyor. İnternetteki bu açık günden günden büyüyerek devam ediyor.

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"KANAYAN YARAMIZ"

Silah tamircisi Fatih Gündoğdu ATV Haber'e yaptığı açıklamada, "Bir vukuatı olan silahı ya da kaçak malları satıyorlar. Sosyal medya üzerinden silah satışları şu anda kanayan yaramız. Bu silahlar emin olun kamuoyunda, haberlerde gördüğümüz o birbirlerine ateş etme durumları, çatışmaların yüzde 99'una sebep oluyor. Suç işlemek için bu yolu tercih ediyorlar." ifadelerini kullandı.

KRİPTO KURNAZLIĞI

Muhabirle birlikte kaçak silah satıcısına telefondan ulaşan Gündoğdu, şarjörlü bir tabanca almak istediğini ve Ankara'da oturduğunu söyledi. Kaçakçı ise sadece elden çalıştığını belirterek EFT'yi kabul etmedi. Kripto hesabı olanlardan ise kripto karşılığı satış yapıyorlar. Bu sayede izlerini de belli etmemiş oluyorlar.

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Tehlikenin büyüklüğü korkutan seviyelere ulaştı. Devletin denetimlerini artırıp vatandaşların da bilinçli olması gerekiyor.

"BTK'YA BİLDİRİN"

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yaptığı açıklamada, "Son dönemlerde özellikle telegram üzerinden silah satışları giderek yaygınlaşmaya başladı. Kapalı gruplar arasında bu ticaret tehlikeli bir şekilde yapılıyor. Vatandaşlarımız bu tarz gruplarla karşı karşıya kalırsa mutlaka BTK'ya bildirmeli. Aynı şekilde savcılığa suç duyurusunda da bulunmalıdır." uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Telegram silah kaçakçılık
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