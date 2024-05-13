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Tasarruf paketi açıklandı, lüks araç tartışması alevlendi! Bakan Şimşek'e 'A8' çıkışı: "Ali Erbaş'a 'Bırak onu' diyebilecek mi?"

13.05.2024 12:35
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'Kamuda tasarruf' paketinin açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Audi A8 araç tahsis edilmesinin ortaya çıkması yeniden gündem oldu. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken gazeteci Deniz Zeyrek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e Ali Erbaş üzerinden ilginç bir soru yöneltip "Boşuna uğraşmışsınız Mehmet bey" diye çıkıştı.

Tasarruf paketi açıklandı, lüks araç tartışması alevlendi! Bakan Şimşek'e 'A8' çıkışı: "Ali Erbaş'a 'Bırak onu' diyebilecek mi?"

Ay başından beri süregelen tartışmalardan biri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a kiralanan Audi A8 marka araçla patlak verdi. Kamuda tasarruf paketi açıklanınca tartışmalar bir kez daha alevlendi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ali Erbaş'a kiralanan araç tartışmaları beraberinde getirirken Diyanet İşleri Başkanlığından da açıklama gelmişti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"Başkanlığımız kullanımına sunulan araçlarla ilgili son günlerde kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Başkanlığımız makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016 yılında, 2010 model bir araç Başbakanlık tarafından kurumumuza tahsis edilmiştir. O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır.

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2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır."

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'KAMUDA TASARRUF' PAKETİNDE ARAÇ DÜZENLEMESİ

Tartışmalar sürerken bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kameralar karşısına geçerek yeni 'kamuda tasarruf' paketinin detaylarını duyurdu. Pakette araç alım ve kiralamasıyla ilgili şu detaylar yer aldı:

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"Kamu Filo Yönetim Sistemi... 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak. İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşımı olan yerlerde kaldırılacak. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını da sıkı kurallara tabi tutulacak. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanacak."

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"BOŞUNA UĞRAŞMIŞSINIZ MEHMET BEY!"

Paketin açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için Audi A8 araç kiralanması sosyal medyada yeniden gündem oldu. Gelişmeyi Sözcü TV ekranlarında değerlendiren gazeteci Deniz Zeyrek'ten de "Boşuna uğraşmışsınız Mehmet bey" çıkışı geldi.

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"ALİ ERBAŞ'A BIRAK O A8'İ DİYEBİLECEK Mİ?"

Zeyrek, Mehmet Şimşek'e seslenip "Ali Erbaş'a şunu diyecek mi, "Bırak o A8'i, Togg al" diyebilecek mi? 'Dostlar alışverişte görsün' misali boşuna uğraşmışsınız Mehmet bey" diye konuştu.

"BUNLARI BEN DE YAZARIM"

Yeni pakete tepki göstermeye devam eden Zeyrek şunları ekledi:

"Hiçbir fikrim, zikrim olmadığı halde bir gün önceden oturmuşum, 'Şunlar şunlar değil, şunlar şunlar olacak' diye yazmışım. Niye uğraştınız ki, niye o kadar okudunuz? 'Personelin servisini alacağım, lojmanını alacağım, kağıt yerine e-mail kullanacağım...' Bunları ben de yazarım."

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Zeyrek Ali Erbaş audi a8
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