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Tarihin en zengin insanı! Bilim insanları, Tutankhamun'un büyükbabası III. Amenhotep'in çehresini yeniden oluşturdu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.05.2024 13:10
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Bilim insanları, Tutankhamun'un büyükbabası III. Amenhotep'in çehresini yeniden oluşturdu. Tarihin yaşamış en zengin insanların biri olarak kabul edilen III. Amenhotep'in yüzü 3.400 yıl sonra ilk kez yeniden yaratıldı.

Tarihin en zengin insanı! Bilim insanları, Tutankhamun'un büyükbabası III. Amenhotep'in çehresini yeniden oluşturdu

Tarihin en büyük firavunlarından biri olan ve MÖ 14. yüzyıldaki hükümdarlığı sırasında benzersiz bir barış ve refah dönemine başkanlık eden III. Amenhotep'in yüzünün yeniden canlandırıldı.

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Ünlü firavunun yüzünü yeniden canlandıran Brezilyalı grafik tasarımcısı Cicero Moraes, çığır açan proje hakkında Pen News'e yaptığı açıklamada, "Yanılmıyorsak, bu III. Amenhotep'in ilk yüz yaklaşımıdır. Bu, tarihe değer veren herkese hediyemizdir" ifadelerini kullandı.

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Bu ikonik liderin diğer liderlerden daha fazla günümüze kadar ulaşan heykeli var, ancak yüzü şimdiye kadar hiç yeniden tasarlanmamıştı. Amenhotep'in benzerliğini hayata geçirmek için Moraes ilk olarak mumyasından alınan verileri ve görüntüleri kullanarak kafatasını yeniden inşa etti. Daha sonra kralın burnunun, kulaklarının, gözlerinin ve dudaklarının boyutlarını ve konumunu yaklaşık olarak tahmin etmek için canlı bağışçılardan elde edilen verileri kullandı.

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Giysiler ve mücevherlerle dijital projeyi tamamlayan Moraes, "Nihai sonuca hayran kaldık; Bu renklerle tam bir büstü görmek ve yüz dinginliği oldukça tatmin edici.Katıldığım diğer firavun tahminleriyle karşılaştırıldığında, kıyafetleri ve aksesuarları modellediğimiz için bu aynı zamanda en eksiksiz olanıydı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Firavun bilim insanları
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