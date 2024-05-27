'Tarihi hata' diyerek duyurdu: Rus yetkili 3 Avrupa şehrini doğrudan hedef gösterdi! "İşgal etmeliyiz"

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nihayete ermekten oldukça uzakta. Dünya, Rusya'nın batıya doğru genişleme emelleri karşısında durmaya çalışırken Rusya genelinde de bu fikir oldukça fazla sayıda destekçi buluyor. Son olarak tank komutanı Tümgeneral Nikolay Plotnikov devlet televizyonuna yaptığı açıklamalarda bu görüşün bir örneğini alenen ifade etti.

3 AVRUPA ŞEHRİNİ TEK TEK SAYDI

Plotnikov yaptığı açıklamada şehirlerin; Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda olduğunu ifade etti.

Baltık ülkesi olan bu üç ülkenin batının savunma ittifakı NATO'nun bir üyesi olduğu biliniyor.

Plotnikov devlet televizyonuna şunları söyledi:

"Genç meslektaşlarım bana, Lenin'in işlediği tarihi adaletsizliğin düzeltilmesinin zamanının geldiğini söyledi. Bu, günümüzde Daugavpils olarak bilinen Narva'nın (Estonya), Dvinsk'in ve şimdi Klaipeda (Litvanya) olarak bilinen Memel'in Rusya'ya geri getirilmesi anlamına geliyor."

ÇOK SERT SÖZLERLE UYARDI

Plotnikov, üç Baltık cumhuriyetini Ukrayna'ya destek vermeyi bırakmaları, aksi takdirde sonuçlarına katlanmaları konusunda kaba bir şekilde uyardı.

Plotnikov, "Dolayısıyla bütün bu ülkelerin sorun çıkarmamalarını tavsiye ederim. Yoksa halkımız bu soruyu (üç şehre boyun eğdirmek için NATO topraklarının işgaline ilişkin) gündeme getirecek." dedi.

Eğer Plotnikov'un deklare ettiği üzere Rusya bu ülkelere saldırı girişiminde bulunursa NATO'nun 5'inci maddesi uyarınca diğer NATO ülkelerinin Rusya'ya misilleme yapma seçeneği bulunuyor.





