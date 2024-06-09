Tarihi atışma ekran başına kilitledi! Evde, sokakta, kafede... Ali Koç - Aziz Yıldırım canlı yayın reytingi dizileri de maçı da geride bıraktı

Yeni başkanını seçmek için sandığa gitmeden önce Fenerbahçe'de tarihi bir canlı yayın programı gerçekleşti. Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'un çağrısına kulak vermesiyle ikili sürpriz bir kararla canlı yayında kozlarını paylaştı. Canlı yayındaki rekabet futbol camiasında geniş yankı uyandırdı.

STÜDYODA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Aziz Yıldırım, Ali Koç ile tartışmaya girsin, canlı yayına çıksın, 'Ben hiçbir şey bilemiyorum' diyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Dün akşam stüdyoda bulunan isimler arasında olan Ilıcalı, iki başkanın ekipleri arasında yaşanan gerilim sırasında rahat tavırları ve Aziz Yıldırım'a bakışıyla dikkatleri üzerine çekti.

Öte yandan sosyal medyada da vatandaşlar yayını izlerken fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda evde, sokakta, kafede, hemen her yerde yayının izlendiği görüldü.

DİZİLERİ DE MAÇI DA GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe başkan adaylarının canlı yayındaki atışması en çok izlenen dizileri dahi geride bıraktı.

Somera'nın paylaştığı 8 Haziran reyting sonuçlarına bakıldığında en çok izlenen yayının HaberTürk'te yayımlanan Ali Koç-Aziz Yıldırım canlı yayını olduğu görüldü.

ALİ KOÇ - AZİZ YILDIRIM CANLI YAYININDA REYTİNG REKORU

Somera'nın verilerine göre; Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayında kozlarını paylaştığı 8 Haziran reyting sonuçları şöyle:

1- Ali Koç - Aziz Yıldırım özel yayın (HaberTürk) : %55,89

2- Kardeşlerim (ATV): %4,72

3- Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basketbol maçı: (Bein Sports): %4,54

4- Yalı Çapkını - tekrar (Star): %3,52

5- Gönüldağı (TRT 1): %3,







