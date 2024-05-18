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'Tapudaki memur da bu işin içinde! Sanal daireyi 50-60 kişiye satmışlar' Düşük fiyatlı ilanlarla... Milyonları, evleri, arabaları gitti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.05.2024 09:56
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Ankara'daki emlak çetesi dolandırıcılığında mağdurlar giderek artarken hepsi yaşadıklarından dolayı isyan etti. Mağdurların bir kısmı milyonlarını bir kısmı da evini ve arabasını kaptırdı. Ev alma hayaliyle yola çıkan mağdurlar aynı yöntemle dolandırılırken hepsi de düşük fiyat oyununa kandı. Toplu şekilde suç duyurusunda bulunan mağdurlar, suçluların ceza almasını istiyor. Mağdurlardan biri ise şimdi sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

'Tapudaki memur da bu işin içinde! Sanal daireyi 50-60 kişiye satmışlar' Düşük fiyatlı ilanlarla... Milyonları, evleri, arabaları gitti

Ankara'daki emlak çetesi dolandırıcılığında Adliye önünde toplanan mağdurlar isyan etti. Düşük fiyat oyunu ile dolandırılan mağdurların bazısı milyonlarını, bazısı arabasını bazısı da evini kaptırdı. Ankara'daki emlak çetesi dolandırıcılığında mağdur sayısı katlandı. Adliye önünde buluşan mağdurlar suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken polis eşliğinde adliyeye getirilen şüphelilerden birinin serbest kalmasıyla yıkıldı.

Show Haber'de yer alan habere göre; mağdurlardan biri "1 milyonum gitti" derken bir diğeri "Bir tane noterli daireyi kaç kişiye satılabilir?" ifadelerini kullandı. Mağdurlar, "Bizle aynı evi sattığı 5 kişi var şu anda bilinen sadece" derken bir başka mağdur da "Siz hırsızsınız, dolandırıcısınız, bunu kabul edeceksiniz" şeklinde konuştu.

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"BİZ BU KİŞİLERİN 3-5 KİŞİDEN İBARET OLDUKLARINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Mağdurlar, ev alma hayaliyle yola çıkıp aynı dolandırıcıların ağına düştüler. Mağdurlar "Biz bu kişilerin 3-5 kişiden ibaret olduklarını düşünmüyoruz, birden fazla emlakçı, onlarca dolandırıcı olduklarını düşünüyoruz" dedi. Yasemin Hanım'ın dolandırılma haberinin yayınlanmasının ardından mağdurların sayısı arttıkça arttı. Şüphelilerden S.K. Batı Adliyesi'nde ifadesini verdi.

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"EVİMİ, TAPUMU ELİMDEN ALDILAR"

Mağdur bir kadın "Evimi elimden aldılar, tapumu elimden aldılar" derken bir başkası da "Bizi de tehdit ediyorlar; bizi çok rahatsız ediyorsun, bizi çok arıyorsun... Ben hakkımı aramak için arıyorum. Bir dolandırıcı bu kadar gururlu olur mu, bu kadar mağdur kendini gösterebilir mi ya. Bir de kendini diyor ki ben aracıyım diyor" ifadelerini kullandı.

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EMLAK SİTESİNDEN DÜŞÜK FİYATLI İLAN VERİP O YALANI KULLANDILAR

Dolandırıcıların yöntemleri aynı, ancak kaptırılan paraların miktarı farklıydı. Dolandırıcılar, bir emlak sitesi üzerinden fiyatı düşük tutup ilan verdi ve 'Dairemiz TOKİ konutu olduğu için noter devirlidir' yalanını kullandı.

Mikrofon uzatılan bir mağdur, "Tapu dairesindeki bayan memur benim eşime dememiş; sen paranı aldın mı almadın mı, bu da bu işin içinde. Aynı daireyi 50-60 kişiye satmışlar, sanal daire, daire yok ortada yani" şeklinde konuştu. Parayı ödeyen mağdurlar dairelerin üzerine geçtiğini sanarken şoku yaşadı.

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Mağdurlardan biri "Hem suçlu hem güçlü üste çıkıyorlar. Gerçekten artık ayar olmuş durumdayım. Sinir olmuş durumdayım ve bunların kesinlikle kodese, parmaklıklar ardına tıkılmasını istiyorum." derken bir başkası da şahısların şu anda Bulgaristan'a kaçtığının söylendiğini, yani tamamen mağdur olduklarını ifade etti.

Kimi 1 milyon lirasını kaptırdı, kimi arabasından kimi de evinden oldu. Onların tek isteği ise suçluların en ağır şekilde
cezalandırılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi.

Adaletin er ya da geç bu kişilerin yakalarına yapışacağına inandıklarını söyleyen ve toplu şekilde suç duyurusunda bulunan mağdurlardan Kibar Teyze ise "Sana bu daire yerine iki ev vereceğiz" yalanıyla evini kaptırmıştı. Şimdi sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Kibar Teyze, "Benim evimi üstelik arkadaşının üzerine geçirmiş. Bizi tehdit ederek evimizden çıkın diyorlar. Eğer o evde çıkarsak sokakta kalırız, yaşlı insanlarız biz, iki tane yaşlı..." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ankara emlak
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