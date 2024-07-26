Tanju Özcan, Faruk Özlü'ye bu sefer teşekkür etti! 'Ankara’dan arayıp affınızı isteyen olursa...'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Dağı'nın Düzce'ye ait olduğunu iddia eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile tartışma yaşamıştı.

BU SEFER TEŞEKKÜR ETTİ

Özcan, Özlü'nün sokak hayvanları ile ilgili yaptığı bir paylaşımı alıntılayarak bu sefer teşekkür etti. Özcan açıklamasında "Bu arada Ankara’dan arayıp affınızı isteyen olursa, sonuna kadar direnin. Bolu ve Düzce halkı 'BOLU DAĞI' gibi dimdik arkanızda duracaktır." dedi.

Özcan'ın açıklamasından satır başları:



"Sayın Bakanım Faruk Özlü,

Bu sefer teşekkür etmek için yazıyorum. Can dostlarımız için eksik de olsa bir şeyler yapmışsınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çok başarısız olduğu yönündeki görüşlerinize aynen katılıyorum.

Bu arada Ankara’dan arayıp affınızı isteyen olursa, sonuna kadar direnin. Bolu ve Düzce halkı “BOLU DAĞI” gibi dimdik arkanızda duracaktır."