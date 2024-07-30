Tanju Özcan duyurdu! Bolu'da yarından itibaren başlıyor: Cezası 14 bin TL

Yaptığı açıklamalarda gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte aldıkları yeni bir kararı duyurdu. Özcan, çevreye çöp atılmasını önlemek amacıyla 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı açıkladı.

"UYARMADI DEMEYİN"

Özcan'ın açıklamasından satır başları:

"Geçen 5 yıl içerisinde Bolu, Türkiye’nin en temiz şehri oldu. Bundan sonra da daha temiz kalması yönünde kararlıyız.

Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Uyarmadı demeyin!!!"