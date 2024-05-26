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Taksici kaldırımdaki köpeği ezince ortalık fena karıştı! Öfkeden çılgına dönen kadın feryat figan bağırdı: "Allah belanı versin"

26.05.2024 12:11
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Son dönemde sokak köpeklerine yönelik yeni düzenlemeler gündemdeyken Mardin'de yaşananlar sonrası ortalık fena karıştı. Taksici kaldırımda uzanan köpeği ezince bir kadın dükkandan çıkıp feryadı bastı. Köpeği görmediğini söyleyen taksiciye kadın "Nasıl görmüyorsun? Allah belanı versin!" dedi, aracın kapısına tekme attı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Mardin'de kaldırımdan ilerlemeye çalışan taksici yerde uzanan köpeği ezdi. O ana tanık olan bir kadın ortalığı birbirine kattı, taksiciye ateş püskürdü.

KALDIRIMDAKİ KÖPEĞİ EZDİ

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayın adresi Mardin'in Artuklu ilçesi. Görüntülerdeki taksici Birinci Cadde üzerinde Üçyol mevkiinde müşteri aldı. Taksici kaldırımdan ilerlemeye çalışınca kaldırımda yerde uzanan köpeği ezdi. Tekerlekten kurtulan yaralı köpek hızla olay yerinden uzaklaştı.

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"NASIL GÖRMÜYORSUN? ALLAH BELANI VERSİN"

Köpeğin ezildiğini gören bir kadın dükkandan fırlayıp taksiciye feryat figan isyan etmeye başladı. Taksici kendini köpeği görmediğini söyleyerek savununca kadın, taksicinin kaldırımdan gitmesine de tepki göstererek "Nasıl görmüyorsun? Allah belanı versin. Köpeğin ayağı kırıldı, tedavisini yaptır! Köpeğin kanına bak!" diye bağırdı.

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TAKSİYE TEKME ATTI

Öfkesi dinmeyen kadın taksinin kapısını da tekmeledi. Bir süre sonra aracın içindeki yolcu da kapıyı açarak tartışmaya dahil oldu. Tansiyon daha da yükseldi.

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Köpeğin ezilmesi ve kadın ile taksi şoförü arasındaki hararetli tartışma güvenlik kamerasına yansıdı.

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Taksici Mardin taksi sokak köpeği
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