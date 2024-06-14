Survivor yarışmacıları finale çakarlı ve sirenli lüks araçla gitmişti! Tepki çeken görüntülerle ilgili Bakan Yerlikaya'dan açıklama: 'Gereği yapıldı'

Survivor All Star yarışmacıları Sahra Işık, Yağmur Banda ve Damla Can, İstanbul'da yapılan büyük finale konuk olarak katılmış ve yarışmacıların sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler tepki çekmişti.
3 yarışmacı, başka birinin kullandığı lüks araçla yarışmaya gitmiş, Sahra'nın ise arabaya takılan siren ve çakarla yol açması dikkat çekmişti.
Olayla ilgili yeni gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Sivil trafik ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan 'Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi' haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda;
Bu araç sürücünün ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır.
Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür.
Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir.
Usülsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz."
GEREĞİ YAPILDI-18— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 14, 2024
Sivil Trafik Ekiplerimizin
sosyal medya ve ulusal basına yansıyan “Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi” haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda;
Bu araç sürücünün “ışıklı ve sesli uyarı… pic.twitter.com/ongyP10dXd