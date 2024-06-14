Survivor yarışmacıları finale çakarlı ve sirenli lüks araçla gitmişti! Tepki çeken görüntülerle ilgili Bakan Yerlikaya'dan açıklama: 'Gereği yapıldı'

Survivor All Star yarışmacıları Sahra Işık, Yağmur Banda ve Damla Can, İstanbul'da yapılan büyük finale konuk olarak katılmış ve yarışmacıların sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler tepki çekmişti.

3 yarışmacı, başka birinin kullandığı lüks araçla yarışmaya gitmiş, Sahra'nın ise arabaya takılan siren ve çakarla yol açması dikkat çekmişti.

BAKAN YERLİKAYA: 'GEREĞİ YAPILDI'



Olayla ilgili yeni gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Sivil trafik ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan 'Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi' haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda;

Bu araç sürücünün ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır.

Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür.

Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir.

Usülsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz."

GEREĞİ YAPILDI-18



Sivil Trafik Ekiplerimizin

sosyal medya ve ulusal basına yansıyan “Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi” haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda;



Bu araç sürücünün “ışıklı ve sesli uyarı… pic.twitter.com/ongyP10dXd — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 14, 2024







