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SpaceX'te büyük patlama: Roketlerin infilak ettiği anlar kamerada!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
25.05.2024 10:20
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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, yeni bir motor cinsi geliştirmeye çalışıyor. Bu doğrultuda geliştirilen Raptor 2 motorunun yeterlilik testi, SpaceX'in McGregor tesisinde dramatik bir patlamayla sonuçlandı. Şirket henüz olay hakkında yorum yapmazken, ortaya çıkan görüntülerde roketlerin alev topuna döndüğü görüldü. İşte o anlar!

Perşembe günü yerel saatle 16.15 sıralarında SpaceX'in ABD'nin Teksas eyaletindeki McGregor isimli Roket Geliştirme ve Test Tesisi'nde meydana geldi. Ortaya çıkan görüntülerde Raptor motorunun ateşlemeden yaklaşık 14 saniye sonra infilak ettiği görüldü.

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ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ

SpaceX henüz olay hakkında yorum yapmadı ve patlamanın Raptor motoruna veya test standına herhangi bir zarar verip vermediği belli değil.

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SpaceX şu sıralarda önceki motorlara kıyasla gelişmiş performans, daha yüksek verimlilik ve daha fazla güvenilirliğe sahip olan Raptor 2 motorlarını test ediyor. Patlama da bu Raptor 2'lerin birinde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk SpaceX roket
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