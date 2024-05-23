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'Söylendi bana' Fatih Portakal 'Emekli maaş zammını açıklıyorum' deyip anlattı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 15 - 16 bin TL için...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.05.2024 18:07
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Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli, bir süredir bu soruların yanıtını araştırıyor. Son olarak Fatih Portakal, YouTube kanalından paylaştığı bir videoda 'en düşük emekli maaşı' ve 'emekli maaşı zammı' ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bazı iddialara göre en düşük emekli maaşının 15 - 16 bin TL'ye yükseleceğinin söylendiğini ancak bunun mümkün olmadığını belirten Portakal, merak edilen o rakamı 'Söylendi bana' diyerek verdi.

'Söylendi bana' Fatih Portakal 'Emekli maaş zammını açıklıyorum' deyip anlattı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 15 - 16 bin TL için...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli maaş zammı ile ilgili gelişmelerde. Bu doğrultuda en çok yanıt aranılan iki soru ise "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" ve "Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak?" soruları. Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan gazeteci Fatih Portakal da emekli zammı ile alakalı YouTube kanalından paylaştığı videoyla dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fatih Portakal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Aşağı yukarı ne kadar emekli var diyecek olursanız ülkede 15 milyon... Son SGK araştırması. Bir süre önce SGK'nın bir bilgisini paylaşmıştım sizlerle. SGK Türkiye'deki çalışan sayısını, emekli sayısını bildiriyordu. Türkiye'de 15 milyon 351 bin civarında emekli var. Yani emekli, ölüm aylığı,dul ve yetim aylığı alanlar... Bunlar tabii ki temmuzu bekliyorlar. 1 Temmuz olduğunda bunların maaşları yatacak. İşte Haziran ayı içerisinde bu maaşlar yatacak. Haziran'da biz zamlı maaşları alacağız.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Herkes temmuzda işte şeyi bekliyor; enflasyon farkı ne kadar? Yüzde 25, o 3 aşağı 5 yukarı yüzde 25 olarak bunu zaten hanemize yazacağız. Peki soranlar var; 'Refah payı da buna eklenecek mi?' veya 'Kök maaş uygulaması da bunun içerisinde olacak mı?' Benim kulağıma gelenler yüzde 25'in üstünde bir refah payının olmayacağı yönünde. Yani aşağı yukarı yüzde 25. Refah payı hadi verdi diyelim, bir jest yaptılar diyelim ki olma ihtimali çok düşük de yüzde 5 yani 25 + 5, yüzde 30 olarak düşünülüyor. Ama siz hesabınızı yüzde 25'e göre yapın emekli arkadaşlar. Mesela işte 20 bin TL mi alıyorsun; 25 bin TL olacak senin maaşın. Refah payı hadi yüzde 5 ilave ettiler diyelim ki ben tahmin etmiyorum; o da 26 bin TL yapar. Yani bin TL fazla alacaksın.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ben refah payının olmayacağını tahmin ediyorum, konuştuğum kişiler bana bunu söylediler çünkü. Burada ikinci bir merak edilen konu da; 'En düşük maaş ne kadar olacak?' Şimdi bildiğimiz kadarıyla en düşük maaş 10 bin TL. Kimi iddiaya göre bunun 15 - 16 bin TL'ye yükseleceği söyleniyor en düşük emekli maaşının. Yüzde 50'den bahsediyor, yüzde 60'tan bahsediyor. Mümkün değil. Yani size öyle diyenler varsa, öyle diyenlerin yazdığı yazılar da varsa veya işte televizyonlarda hala böyle konuşuluyorsa en düşük maaş 10 bin liradan 16 bin liraya yükselecek falan, mümkün değil. Mümkün değil kesinlikle.

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Ben size söyleyeyim, söylendi bana da; 12 bin 500 TL en düşük. 12 bin 500 TL veya işte 13 bin TL civarı bir en düşük maaşın çıkacağı miktar. Bu artık az bir zaman kaldı, bir ay sonra zaten bu netleşmiş olacak. Hele ki Mayıs zammını da öğrendikten sonra bunu daha da net bir şekilde öğreneceğiz ve ne olduğunu da anlayacağız."

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