Sosyal medyadaki reklama tıkladı, bir haftada borç batağına düştü! Parasını katlamak isterken, neredeyse evini de kaptırıyordu

İstanbul'da yaşayan bir kadın, sosyal medyadaki yatırım yalanına kandı, az verip çok kazanmak isterken varını yoğunu kaptırdı. Yetmedi, bir de üstüne kredi çekip borçlandı.

BİR HAFTADA 130 BİN TL'SİNİ KAPTIRID

Zengin olma hayali kurarken, bir haftada 130 bin TL'sini kaybedince tuzağa düştüğünü anladı.

SOSYAL MEDYADAKİ REKLAMA TIKLADI

Sosyal medyada dolaşırken, bir reklama denk gelen kadın ilgisini çekince o reklama tıkladı. İddiasına göre tıkladığı söz konusu reklamda "Hisse alın, paranızı katlayın" yazıyordu. O da hiç düşünmeden, söz konusu reklamdaki telefon numarasını aradı.

Show Haber'e konuşan kadın, telefonun karşısındakilerin "Devlet güvencesi altındasınız" dediğini ve kendisinin de inandığını söyledi.

HER DEDİKLERİNİ YAPTI

O dolandırıcılar iddiaya göre her aradıklarında telefonu açmasını ve her dediklerini yapmasını istedi. Dolandırıcılar söz konusu talimatları yapmaması halinde kadının para cezası ödeyeceğini iddia etti.

Telefonun ucundaki mağdur kadın ise önce korktu ama ne söylenirse sorgusuz sualsiz yaptı.

NEREDEYSE EVİNDEN DE OLUYORDU

"Benim hesabım borsada şüpheli hesapmış. Sigorta parası yatıracaklarmış 5 bin dolar. Yoksa ben hapse girecekmişim. Kara para aklama gibi bir duruma düşmüşüm" diyen kadın kendisine "evini sat" dediklerini de söyledi.

Parasını değil, borcunu katlayan kadın; o sahtekarlardan şikayetçi oldu.