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Sosyal medyada tepki yağdı! Hz. Muhammed'e hakaret iddiası: Diamond Tema hakkında soruşturma

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.06.2024 18:22
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Sosyal medyada şeriatın tartışıldığı bir programda Hz. Muhammed'e hakaret edildiği iddia edildi. Söz konusu gelişme sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Diamond Tema hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamasının devamında Değirmenci programa erişim engelinin de talep edildiğini ifade etti.

Sosyal medyada tepki yağdı! Hz. Muhammed'e hakaret iddiası: Diamond Tema hakkında soruşturma

Sosyal medyada yayın yapan bir program gündem oldu. İki kişinin şeriatı tartıştığı programda Hz. Muhammed'e hakaret edildiği iddia edildi. Söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medyada kullanıcılar tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci iddiayla ilgili bir açıklama yaptı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Değirmenci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yer6 adlı programda Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216/ 2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Program hakkında erişim engeli de talep edildi."


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hakaret Hz. Muhammed
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