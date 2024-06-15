Sosyal medyada gündem oldu! Çarpıcı iddia: 'Diyanet ihbar etti, Hac'a giden Türk vatandaşları gözaltına alındı'

Sosyal medyada bir iddia gündem oldu. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı, özel turlarla Hac'a gidenleri Suudi Arabistan yetkililerine şikayet etti. Türk vatandaşları, otelleri basılıp polis tarafından gözaltına alındı.

'DİYANET İHBAR ETTİ' İDDİASI

Gazeteci İsmail Saymaz, kendisine gelen bir görüntüyü paylaşarak "Özel tur firmalarıyla hacca giden kimi vatandaşlar Diyanet’in 'Bunların hac vizesi yok' şeklindeki ihbar ve şikayeti üzerine Suudi Arabistan polisi tarafından otellerinden alınıp sınırdışı edilmek üzere gözaltında tutuluyor. Aileleri hacılara ulaşamıyor." dedi.

"OTELİ BASTILAR"

Görüntülerde yaşadıklarını anlatan kadın "Sayın Cumhurbaşkanım sizden yardım bekliyoruz. Acil yardım bekliyoruz. Oteli bastılar" dedi.

Özel tur firmalarıyla hacca giden kimi vatandaşlar Diyanet’in “Bunların hac vizesi yok” şeklindeki ihbar ve şikayeti üzerine Suudi Arabistan polisi tarafından otellerinden alınıp sınırdışı edilmek üzere gözaltında tutuluyor. Aileleri hacılara ulaşamıyor. pic.twitter.com/MppA4QZo4y — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) June 15, 2024







