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Sosyal medyada gündem olan video! İstanbul semalarındaki yeşil renkli tanımlanamayan cismi görüntüledi

26.05.2024 00:33
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Bir sosyal medya kullanıcısının İstanbul semalarında çektiğini iddia ettiği görüntü sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri çeken kişi, fosforlu yeşil renk tonlarındaki cismin gökyüzünde sabit durduğunu söyledi. Kısa sürede yayılan videoya yapılan yorumlar da dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan video! İstanbul semalarındaki yeşil renkli tanımlanamayan cismi görüntüledi

İstanbul Beykoz'da bir vatandaşın çektiği görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gökyüzünde sabit duran bir cisim olduğunu ifade eden vatandaş "Burası Beykoz. Hareket etmiyor. Fosforlu yeşil" ifadelerini kullandı.

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Hava Forum hesabından paylaşılan bir videoda cismin cismin fosforlu yeşil renkte olduğunu ve hareket etmediği görüldü.

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"YUSUF GÜNEY DÜNYA'YA DÖNÜYOR"

Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma yorum yağdırdı. Bir X kullanıcısı, daha önce Dünya'dan ayrılarak astral seyahatler yaptığını söyleyen şarkıcı Yusuf Güney'e atıfta bulunarak "Yusuf Güney Dünya'ya dönüyor" esprisini yaptı.

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FARKLI İLLERDEKİ TANIMLANAMAYAN CİSİMLER DE GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz haftalar da sosyal medya, Türkiye'nin farklı illerinde gökyüzünde görülen tanımlanamayan cisimleri konuşmuştu. Elazığ, Muş, Hatay ve Kocaeli'de görülen cisimler vatandaşlarda paniğe yol açmıştı.

Türkiye'nin farklı illerinde ortaya çıktılar! Türkiye'nin farklı illerinde ortaya çıktılar!

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Mynet Youtube


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Beykoz
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