Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Motorcudan ara gaz istedi... Cevabı arkadaşı verdi: "Benzinin litresi 50 lira olmuş, adam sana ara gaz verdirir mi?"

Bir motorcu ve çevresini saran küçük çocuklar arasında geçen diyalog sosyal medyada kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde küçük çocuklardan biri motorcuya, "Abi bir kere ara gaz verebilir miyim?" diye sordu. Çocuğun isteğine motorcudan önce arkadaşı, "Benzinin litresi 50 lira olmuş, adam sana ara gaz verdirir mi?" cevabını verdi.

Küçük çocuğun cevabı üzerine motorcu, "Kral ya. Benzinin litresi 50 lira olmuş diyor. Haklı adam" diyerek kendi kendine gülmeye başladı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çocukların realistliği harika" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çocuklar bile farkında" yorumunu yaptı.







