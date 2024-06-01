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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Motorcudan ara gaz istedi... Cevabı arkadaşı verdi: "Benzinin litresi 50 lira olmuş, adam sana ara gaz verdirir mi?"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.06.2024 13:32
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde motorcu ve çevresini saran küçük çocuklar yer aldı. Çocuklar ve motorcu arasındaki diyalog sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti. Bir çocuk motorcudan ara geaz istedi cevabı ise ara gaz isteyen çocuğun arkadaşı "Benzinin litresi 50 lira olmuş, adam sana ara gaz verdirir mi?" sözleriyle verince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Bir motorcu ve çevresini saran küçük çocuklar arasında geçen diyalog sosyal medyada kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde küçük çocuklardan biri motorcuya, "Abi bir kere ara gaz verebilir miyim?" diye sordu. Çocuğun isteğine motorcudan önce arkadaşı, "Benzinin litresi 50 lira olmuş, adam sana ara gaz verdirir mi?" cevabını verdi.

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Küçük çocuğun cevabı üzerine motorcu, "Kral ya. Benzinin litresi 50 lira olmuş diyor. Haklı adam" diyerek kendi kendine gülmeye başladı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çocukların realistliği harika" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çocuklar bile farkında" yorumunu yaptı.

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sosyal medya Motorcu benzin motorsiklet
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