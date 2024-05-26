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Sokak köpekleriyle tartışmaya Mansur Yavaş da katıldı! Sözleri sosyal medyada olay oldu: Kısırlaştırmayla yetmez!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.05.2024 08:05
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Türkiye'nin gündemindeki 'Başıboş köpek sorunu' ile ilgili bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Avrupa'da hiçbir yerde sahipsiz sokak hayvanı olmadığını belirten Yavaş 'Kısırlaştırılmalı mı uyutulmalı mı?' tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. Yavaş "Sadece kısırlaştırma yöntemiyle artışı durdurma imkanı yok" diye konuştu.

Sokak köpekleriyle tartışmaya Mansur Yavaş da katıldı! Sözleri sosyal medyada olay oldu: Kısırlaştırmayla yetmez!

Son günlerde sokak hayvanlarının neden olduğu olaylar bir anda Türkiye'nin gündeminde yer edinmesine neden oldu. Başıboş sokak köpeklerinin saldırılarıyla ilgili artan haberler sonrası bir yandan şikayetler artarken, bir yandan ise bazı hayvanseverler ayaklandı. Konuyla ilgili AK Parti, yeni bir yasa tasarısı hazırladı.

Bu hafta içinde Meclis'e gelmesi beklenen sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifinde, çözüm olarak köpeklerin uyutulmasının önerildiği iddia edildi.

KISIRLAŞTIRILMALI MI UYUTULMALI MI?

Bir anda sokak köpekleri 'Kısırlaştırılmalı mı uyutulmalı?' tartışması başlarken, açıklamalar da peş peşe geldi.

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MANSUR YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Konuyla ilgili son açıklama ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Avrupa'da hiçbir yer de sahipsiz sokak hayvanı olmadığını belirten Yavaş, şunları söyledi;

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"AVRUPA'DA HİÇBİR YERDE SOKAKTA SAHİPSİZ HAYVAN YOK"

"Ben Avrupa'da hiçbir yede sokakta sahipsiz hayvan görmedim. Avrupa'da hiçbir yerde yok. Hayvanseverlerin yaptığımız barınaklarda, maliyetini biz karşılamak şartıyla, gelip oralara da bakmalarını istiyorum. Çünkü hayvanseverlerin butik barınak talepleri de var.

Hayvanseverlerin fikirlerine de saygılıyım ama o kadar çok popülasyon arttı ki. Türkiye'de ilk defa kendi imkanlarının dışında kısırlaştırma ihalesi açan belediyeyiz. Dişiler kısırlaştırınca bir hafta kalması gerekiyor.

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"KISIRLAŞTIRMAYLA ÖNÜNÜ ALMANIN İMKANI YOK"

Bu popülasyonda sadece kısırlaştırmayla bunun önünü almanın imkanı yok. Ne kadar kısırlaştırırsanız kısırlaştırın şu aşamada önü alınmayacak gibi görünüyor. Bir yandan onda devam edeceğiz, bir yandan da sokaktakileri alıp barınakta misafir edeceğiz.

Yurtdışlarında hiç sokakta sahipsiz hayvan yok. Eğer çok istiyorlarsa... Gerçek hayvanseverlerde elini taşın altına koyacak. Biz de destek oluruz, sahiplensinler."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yavaş'ın söz konusu açıklamaları sosyal medyada gündem yarattı. Bir taraf Yavaş'ın açıklamalarını realist bularak desteklerken bir kesim de eleştirdi.

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Mansur Yavaş sokak köpekleri
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