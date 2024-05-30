Sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede neler var? Madde madde ortaya çıktı: Sahiplendirme öncelik, ağır para cezası da geliyor!

Başıboş sokak köpekleri tartışmaları Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada; kısırlaştırmanın çözüm olamadığını ancak ilk önceliklerin sahiplendirme olduğunu belirtmişti.

TASLAK METİN TBMM'YE ULAŞTI

AK Parti, sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanırken; dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaşan sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin taslak metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı.

SOKAK KÖPEKLERİ DÜZENLEMESİNDE HANGİ MADDELER VAR?

TV100'de yer alan habere göre; söz konusu düzenlemeyle birlikte sokak köpeklerinin bakımı ve kısırlaştırması belediyelerin sorumluluğunda olacak, sahiplendirme teşvik edilecek, çip takma zorunlu hale getirilecek ve sahiplerine ağır para cezaları uygulanacak.

İŞTE SOKAK KÖPEKLERİ TASLAĞI: