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Sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede neler var? Madde madde ortaya çıktı: Sahiplendirme öncelik, ağır para cezası da geliyor!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
30.05.2024 07:36
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Meclis'e ulaşan başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin taslağında yer alan maddeler ortaya çıktı. Bir süredir 'Uyutulmalı mı? Kısırlaştırılmalı mı?' tartışmalarıyla gündeme gelen sokak köpekleri için hazırlanan taslak metindeki maddeler dikkat çekti. Düzenlemeye göre; ilk etapta sahiplendirme teşvik edilecek ve ağır para cezaları gelecek.

Sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede neler var? Madde madde ortaya çıktı: Sahiplendirme öncelik, ağır para cezası da geliyor!

Başıboş sokak köpekleri tartışmaları Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada; kısırlaştırmanın çözüm olamadığını ancak ilk önceliklerin sahiplendirme olduğunu belirtmişti.

TASLAK METİN TBMM'YE ULAŞTI

AK Parti, sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanırken; dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaşan sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin taslak metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı.

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SOKAK KÖPEKLERİ DÜZENLEMESİNDE HANGİ MADDELER VAR?

TV100'de yer alan habere göre; söz konusu düzenlemeyle birlikte sokak köpeklerinin bakımı ve kısırlaştırması belediyelerin sorumluluğunda olacak, sahiplendirme teşvik edilecek, çip takma zorunlu hale getirilecek ve sahiplerine ağır para cezaları uygulanacak.

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İŞTE SOKAK KÖPEKLERİ TASLAĞI:

  • Barınak yapımı, kısırlaştırma ve bakım belediyelerin uhdesinde olacak

  • Belediyeler görevini yapmazsa İller Bankası'ndan aldığı paraların bir kısmı kesilecek

  • Sahiplendirilme esas olacak, tüm köpeklere çip takılacak

  • Köpek sahipleri köpeklerine sahip çıkmazsa ağır para cezaları getirilecek

  • Sahibi olmayan köpeklerin kaydı belediyede olacak

  • Uyutulma ilk planda düşünülmeyecek

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Anahtar Kelimeler:
sokak köpekleri tbmm
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