Sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede neler var? Madde madde ortaya çıktı: Sahiplendirme öncelik, ağır para cezası da geliyor!

Başıboş sokak köpekleri tartışmaları Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada; kısırlaştırmanın çözüm olamadığını ancak ilk önceliklerin sahiplendirme olduğunu belirtmişti.
AK Parti, sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanırken; dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaşan sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin taslak metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı.
TV100'de yer alan habere göre; söz konusu düzenlemeyle birlikte sokak köpeklerinin bakımı ve kısırlaştırması belediyelerin sorumluluğunda olacak, sahiplendirme teşvik edilecek, çip takma zorunlu hale getirilecek ve sahiplerine ağır para cezaları uygulanacak.
Barınak yapımı, kısırlaştırma ve bakım belediyelerin uhdesinde olacak
Belediyeler görevini yapmazsa İller Bankası'ndan aldığı paraların bir kısmı kesilecek
Sahiplendirilme esas olacak, tüm köpeklere çip takılacak
Köpek sahipleri köpeklerine sahip çıkmazsa ağır para cezaları getirilecek
Sahibi olmayan köpeklerin kaydı belediyede olacak