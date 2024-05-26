Sokak köpekleri hakkında yapılacak yeni düzenlemenin ayrıntıları belli oldu! '1 ay içinde sahiplendirilmezse...'

Sokak hayvanlarıyla ilgili son dönemdeki tartışmalar sürerken konuyla ilgili hazırlanan düzenlemenin maddeleri gündem oldu. Tasarıda yer alan '30 gün sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulması' maddesi tepkileri beraberinde getirirken A Haber muhabiri Murat Sekban AK Parti'nin hazırladığı düzenlemenin detaylarını canlı yayında aktardı.
Sekban'ın canlı yayında yaptığı açıklamasının devamı şu şekilde:
Mevcut kanun sorunların çözümünde yetersiz.
Başıboş köpek popülasyonunun son yıllarda kontrol edilememesi.
Can güvenliğini tehdit.
Kontrolsüz bağış kampanyaları.
Tedbir almaya çalışan kurumlara karşı dezenformasyon çalışmaları.
2018-2022 yılları arasında hayvana çarpma şeklinde 3 bin 476 trafik kazası ve bu kazalarda 67 ölüm, 5 bin 283 yaralanma.
Psikolojik sonuçlar ve sosyal hayatın kısıtlanması.
Artan kuduz vakaları.
Kontrollü hayvan tanımı kaldırılıyor, yerine sahipli-sahipsiz hayvan tanımı baştan yapılıyor.
Hayvan bakımevleri süreli bir bakımı vurgulayacak şekilde düzenleniyor.
"Güçten düşmüş hayvan", "Ona bakan" ve "Kontrollü hayvan" ifadelerinin kaldırılması.
Denetim yetkisi bakanlıkta olacak bu yetki valiliklere devredilebilecek.
Denetimleri belediye ve zabıta ekipleri yapacak.
Toplatılan sahipsiz hayvanlar bakımevlerinde 1 ay içerisinde sahiplendirilmezse ötenazi uygulanması.
Bir kişi bakım altında köpeğini ihmal ederse hayvana el konulacak ve yeniden hayvan edinmesi yasaklanacak.
Belediyelere 3 yıl içinde bakımevleri kurması görevi verilecek
Sadece sahipsiz hayvanlar sahiplendirilinceye kadar hayvanlara bakacak