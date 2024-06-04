Siyasette 'kayyum' rüzgarı! Özel - Bahçeli gerildi, DEM Parti tepkili AK Parti sessiz

BAHÇELİ DESTEK VERDİ: TERÖRİST BAŞKAN İSTEMİYORUZ

'Terörist başkan istemiyoruz' diyen Devlet Bahçeli, kayyum kararının yerinde olduğunu dile getirirken partisinin grup toplantısında 'PKK'lı sözde başkanın kirli yakasından nasıl tutulduysa diğer kanun kaçkını sözde başkanların ve vekillerin de yakalarından öyle tutulacaktır. Türkiye muz cumhuriyeti ya da işgal ülkesi değildir. Türk milletinin kudretini göreceklerdir. Türkiye'nin bölünmesini planlayanlar unutmasınlar ki Türk milletinde kahramanlar bitmez.' dedi.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL KAYYUM KARARINI ELEŞTİRDİ

Söz konusu davanın 10 sene önce başladığını ve hala devam ettiğini belirten Özgür Özel, 'İddianameyi hazrlayan savcı FETÖ'den firarda! Suçu nedir bilmiyoruz, gizlilik kararı var deniliyor. Vekil olduğunda temiz kağıdı ver, belediye başkan adayı olacağında temiz kağıdı ver ama kayyum ata. Bu halkın kararına saygısızlıktır.' ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ: İKTİDAR YİNE İRADE GASPINA BAŞVURDU

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Van'da gözaltına alınmasıyla ilgili resmi açıklama yapan DEM Parti, halkın iradesinin polis zoruyla gasp edildiğini bu kayyumcu anlayışın tümden reddedildiğini belirtirken demokrasiden yana olan herkesi de bu duruma karşı tavır almaya davet etti.

AK PARTİ'DE SESSİZLİK HAKİM

AK Parti sözcüsü, genel başkan yardımcıları kayyum konusuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Kızılcahamam istişare toplantısının ardından demeçler veren isimler, Hakkari'deki meseleyle ilgili yorumda bulunmadı. AK Parti'deki sessizliğin arkasında







