Sinem Dedetaş hızlı başladı! Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti, inşaat durdu

31 Mart seçimlerinde zaferi göğüsleyen CHP'li Sinem Dedetaş Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı olmuştu. Kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri olan Dedetaş verdiği kararla bir kez daha adından bahsettirdi.

ESKİ BAŞKAN HİLMİ TÜRKMEN İZİN VERMİŞTİ

Üsküdar'da vatandaşlarında rağbet gösterdiği Şehit Halil Kantarcı Parkı önüne 5 katlı bir inşaat yapılmıştı. Son kalan boğaz gören parklardan biri olan alanın önüne inşaat yapılması sosyal medyada birçok kişinin tepkisine yol açmıştı. Tepki çeken yapının eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından izinleri verildiği ortaya çıkmıştı.

DEDETAŞ İPTAL ETTİ

Sinem Dedetaş göreve başladıktan sonra bu inşaata dava açıldı. Dedetaş da binada usulsüzlük tespit ederek tartışma yaratan binanın ruhsatını iptal etti. Alınan kararların ardından devam eden inşaat dün itibarıyla durduruldu.

IŞIK'TAN DEDETAŞ'A TEBRİK

Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından 21 Ekim 2023'te konuyu gündeme taşımıştı.

Yeni bir paylaşım yapan Işık, "Üsküdar'da önceki belediye başkanı Hilmi Türkmen tarafından tüm izinleri verilerek boğazın bağrına saplanan bu korkunç binaya dava açıldı. Göreve gelen yeni belediye başkanı Sinem Dedetaş, usulsüz uygulama tespit ederek ruhsatı iptal etti ve inşaata dün durdurma kararı verildi" ifadelerine yer verdi.









