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Sinan Oğan 'mekanın sahibi geri geldi' dedi, Fatih Portakal'ın 'siyaseten hortladı' yorumu olay oldu!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.06.2024 07:56
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2023 yılındaki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, uzun bir aradan sonra yine gündem oldu. Yerel seçimlerde birinci parti çıkan CHP lideri Özgür Özel'i hedef alan Oğan "Mekanın sahibi geri geldi" dedi. Oğan'ın gündem yaratan açıklaması sonrası gazeteci Fatih Portakal'ın "Sinan Oğan siyaseten tabi ki şu anda yeniden hortladı" sözleri çok konuşuldu.

Sinan Oğan 'mekanın sahibi geri geldi' dedi, Fatih Portakal'ın 'siyaseten hortladı' yorumu olay oldu!

Mayıs 2023'teki cumhurbaşkanlığı yarışına 'Plana sadık kal' sloganıyla giren Sinan Oğan, ne domuz bağı ne Kandil Dağı şiarıyla yola çıktığı seçimlerde ikinci turda Zafar Partisi lideri Ümit Özdağ ile olan birlikteliğini sona erdirmişti. 28 Mayıs'taki ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan Oğan, muhalefet cephesinin tepkisiyle karşılaşmıştı.

SİNAN OĞAN, ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Seçimlerin ardından çok fazla gündeme gelmeyen Oğan, bu kez İzmit'te ortaya çıktı. Türkiye İttifakı partisinin il binasının açılış konuşmasında hedefinde yerel seçimlerde birinci parti çıkan CHP lideri Özgür Özel vardı.

Eski cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Türkiye İttifakı' söylemini eleştirdi.

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" KİBARCA UYARIYORUZ! MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ"

İttifak adının kendilerine ait olduğunu söyleyen Oğan, "Sayın Özgür Özel'ün Türkiye İttifakı ismini sık sık kullandığını görüyoruz. Kibarca uyarıyoruz. Mekanın sahibi geri geldi. Sizi artık sahneden alalım Sayın Özel. İşin kolayına kaçmamalarını, kendilerine başka bir isim bulmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

FATİH PORTAKAL: "SİNAN OĞAN SİYASETN HORTLADI"

Oğan'ın İzmit'teki açıklamasına en dikkat çeken yorum ise gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Oğan'a kendisinin asla güvenmediğini belirten Portakal, "Cehennemin kapılarını kapatacaktı. Ama o kapılar tekrar açıldı. Sinan Oğan siyaseten tabi ki şu anda yeniden hortladı." diye konuştu.

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Portakal'ın dikkat çeken sözleri şöyle;

"GERÇEKTEN TUHAF BİR SİYASİ KARAKTER"

"Sinan Oğan gerçekten tuhaf bir siyasi karakter. Sosyolojik olarak irdelenmesi gereken siyasi bir karakter. Onun siyasete bir kez daha gireceği ortadaydı. Güvenilecek bir kişi mi peki? Hayır! Asla! Kitleleri de bu kez peşinden sürüklüyemez diye tahmin ediyorum ama yine de bilmiyorum

Çünkü siyasette gerçekten bitmiş gibi görünüyordu. Cehennemin kapılarını kapatacaktı. Ama o kapılar tekrar açıldı. Sinan Oğan siyaseten tabi ki şu anda yeniden hortladı.

"BEN GÜVENMİYORUM"

Gençler, milliyetçi kanatta olan insanlar Oğan hakkında acaba ne düşünüyor? Güveniyor musunuz? Ben güvenmiyorum. Kim gider ki peşinden?

"ZAMANLAMA ÇOK MANİDAR"

Ama zamanlama gerçekten çok manidar. Sanki bir plan var gibi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Meral Akşener'le bir araya gelmesi, Sinan Oğan'ın kendisini göstermesi... Acaba bir planının uygulanması mı bunlar? Bu oyunu kim kuruyor? Erdoğan mı kuruyor, başkaları mı kuruyor? Bilmiyoruz ama ister istemez bu sorular sorduruyor."


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Anahtar Kelimeler:
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