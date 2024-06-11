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Sinan Oğan'ı soğanlı, pilavlı görselle tiye aldılar: "Pilava sadık kalın, mekanın sahibi geri gelmiş"

11.06.2024 14:41
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Sinan Oğan'ın rapçi Norm Ender'in şarkısıyla özdeşleşen "Mekanın sahibi geri geldi" ifadelerini kullanarak CHP lideri Özgür Özel'i hedef alması geniş yankı uyandırdı. Memleket Partisi Oğan'ın bu çıkışını tiye alan bir paylaşıma imza attı. Oğan'ın "Plana sadık kal" sözü de anımsatılan paylaşımdaki pilav ve soğan detayları dikkat çekti.

Sinan Oğan'ı soğanlı, pilavlı görselle tiye aldılar: "Pilava sadık kalın, mekanın sahibi geri gelmiş"

Geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesiyle çok konuşulmuştu. Oğan son olarak "Mekanın sahibi geri geldi" çıkışıyla gündem yarattı.

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ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ: KENDİNİZE BAŞKA AD BULUN

Türkiye İttifakı Partisi'nin Kocaeli il binasının açılışında yaptığı konuşmada CHP lideri Özgür Özel’e yüklenen Oğan, "Sayın Özgür Özel, Türkiye İttifakı ismini sık sık kullandığını görüyoruz. Sayın Özel'e işin kolayına kaçmalarını değil, kendilerine başka bir isim bulmalarını tavsiye ediyoruz. Sayın Özgür Özel, Türkiye ittifakı, Türkiye İttifakı partililerince kullanılan, kurulan ve tescillenen bir isimdir. Kendinize başka bir isim, başka bir ittifak adı bulunuz.” demişti.

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"MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ"

Eleştirilerini sürdüren Oğan konuşmasında bir de "Buradan kibarca uyarıyoruz; şimdiye kadar kullandınız, teşekkür ederiz ama artık mekan sahibi geri geldi. Sizi artık sahneden alalım Sayın Özel.” sözlerini kullanınca geniş yankı uyandırdı.

O SÖZLERİ TİYE ALINDI

Bunun üzerine Memleket Partisi pilavlı, soğanlı görselle Oğan'a gönderme yaptı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ilk fotoğrafta sadece pilav, ikinci fotoğrafta ise soğan ve pilavın birlikte yer aldığı görüldü.

"PİLAVA SADIK KALIN"

Oğan'ın gündeme damgasını vuran iki çıkışına gönderme yapılarak görsele "Pilava sadık kalın, mekanın sahibi geri gelmiş" notu düşüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Sinan Oğan Memleket Partisi
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