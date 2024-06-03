Sinan Oğan beklemediği soruyu duyunca duraksadı! Vatandaşın 'Erdoğan' tepkisi konuşmaya damga vurdu

Türkiye İttifakı Partisi lideri Sinan Oğan, Çorum’da partinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı. Açılış konuşmasında sözü 2023 seçimlerine getiren Sinan Oğan'a bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorduğu soruyla damga vurdu.

OĞAN CÜMLESİNİ BİTİRİR BİTİRMEZ SORDU

Oğan konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanı seçimlerde adayları söylerken bana gelince 'Onu saymaya bile gerek yok' demişti" dedi.

Bu sözleri duyan vatandaşlardan biri "Peki niye gittin de yamandın o zaman ona?" diye sormadan edemedi.

Soruyu duyunca bir anlığına duralayan Oğan "Anlatacağım hepsini, sadece dinleyin. Bizim Allah'a şükür veremeyecek hesabımız yoktur" diyerek devam etti.

"PLANA SADIK KAL" YANITI

Sinan Oğan 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemesine gelen eleştirilere “Plana Sadık kal” mottosuyla yanıt vermişti.







