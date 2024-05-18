Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak iddia! "Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor"

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Fatih Altaylı'ya konuk oldu. Altaylı'ya çok özel açıklamalarda bulunan Ateş, eşini öldüren grubun kendisi için de suikast planladığını iddia etti.

PLAN YAPTIKLARINI İDDİA ETTİ

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, eşinin öldüren grubunda kendisini de öldürmek için plan yaptığını söyledi. Ateş, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ise olayla ilgili hiçbir ilgisinin bulunmadığını sözlerine ekledi.

"AYŞE ATEŞ CİNAYETİ PLANLANIYOR"

Ayşe Ateş açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Ateş FETÖ'cü, hırsız vs. suçlamalarda bulundular, hakaret ettiler. Bunlar daha sonra tehditlere dönüştü. Şimdi geriye dönüp baktığımda görüyorum ki, o zamandan Sinan'ı öldürmeye karar vermişler ve bunun alt yapısını hazırlamışlar. Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler haberiniz olsun”







