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SHP 14 yıl sonra yeniden kuruldu, Kılıçdaroğlu ve Karayalçın cephesinden açıklama geldi! Kurucu isimler belli oldu genel merkez detayı dikkat çekti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.07.2024 15:24
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Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) 14 yıl aradan sonra siyaset sahnesine geri döndü. Partinin genel merkez adresi Çankaya, Ankara olarak bildirilirken, ortaya çıkan detay dikkat çekti. SHP'nin yeniden kuruluşu gözleri bir anda Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirirken, açıklamalar da peş peşe geldi. Öte yandan partinin kurucu isimleri de kulislere sızdı.

SHP 14 yıl sonra yeniden kuruldu, Kılıçdaroğlu ve Karayalçın cephesinden açıklama geldi! Kurucu isimler belli oldu genel merkez detayı dikkat çekti

Bir zamanlar meydanlarda kitleleri etkileyen ve bir döneme damga vuran partilerden olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) 14 yıl aradan sonra siyaset sahnesine geri döndü. Kuruluş işlemleri tamamlanan SHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "faaliyette olan siyasi partiler" listesinde yer aldı. Partinin adresi, Yargıtay'a "Meşrutiyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara" olarak bildirildi.

KARAYALÇIN VE KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

28 Haziran 2024 tarihi itibarıyla yeniden siyaset sahnesine çıkan SHP'nin kuruluşu, Ankara kulislerini hareketlendirdi. Gözler bir anda CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve SHP'nin son genel başkanı Murat Karayalçın'a çevrilirken, açıklamalar da peş peşe geldi.

KARAYALÇIN: SHP'NİN İSMİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN BİRİLERİ...

Sözcü'nün haberine göre SHP'nin son genel başkanı Murat Karayalçın "Öyle bir şey olamaz, buna SHP yeniden kuruldu denilemez" cümleleriyle parti girişimine tepki gösterdi. Karayalçın, "SHP'nin tekrar kurulduğunun söylenebilmesi için, o dönemde CHP ile birleşmeye karar veren ve bir anlamda SHP'yi kapatan son yönetimin açma kararı vermesi gerekir. SHP'nin isminden yararlanmak isteyen birileri bir girişimde bulunmuş, öyle görünüyor. Kim olduklarını bilmiyorum" dedi. Murat Karayalçın ayrıca, "Biz CHP olarak iktidara yürüyoruz. Yeni bir bölünmeye asla fırsat vermemeliyiz. Bugün Fransa'daki seçimlerin sonucu da, birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir" yorumunda bulundu.

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KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN AÇIKLAMA: DELİ SAÇMASI

SHP ile ilgili gelişmelerin ardından gözler CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylar, yeniden kurulan SHP ile bir bağlantılarının olmadığını söyledi. CHP’li isimler, Kılıçdaroğlu’nun yeni parti kurduğu iddiasını 'Deli saçması' olarak nitelendirdi.

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GENEL MERKEZ DETAYI

Öte yandan siyasetin sol kanadın da yeni bir tartışmaya neden olan SHP'nin, genel merkez olarak gösterdiği Kızılay Karanfil Sokak'taki adrese gelen Haber Global muhabiri ise böyle bir ofisin olmadığını sadece kağıt üzerinde bildirilmiş bir nokta olduğunu söyledi.

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SHP'DEN AÇIKLAMA

Partiden yapılan açıklamada "Değerli Halkımız, Partimiz, 28 Haziran 2024 tarihinde Sn. Erdal İnönü ve değerli dava arkadaşlarının bizlere emaneti olan sosyal demokrasi anlayışı ve aynı hedeflerle, uzun yıllar SHP, CHP, DSP'de siyaset yapmış değerli isimlerimizin öncülüğünde resmen yeniden kurulmuştur. 10.07.2024 tarihinde resmi açıklama ile parti kadromuz ve programımız açıklanacaktır. Yeniden sosyal demokrasi anlayışı ülkemize hayırlı olsun! Sosyal Demokrat Halkçı Parti Kurucular Kurulu." denildi.

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KURUCU İSİMLER KULİSLERE SIZDI

Yeniden kurulan Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin kurucu isimleri ise kulislere sızdı.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin kurucuları şu isimlerden oluştu:

"Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay, Aziz Kızılarslan, Berat Umut Hoşgör, Burak Çelik, Diler Korkmaz, Doğukan Akdeniz, Emirkan Akdeniz, Emre Can Dursun, Enes Çelik, Engin Akyıldırım, Erdal Kayhan, Erdem Kaya, Erhan Kardeş, Gürkan Çelik, Hasan Korkmaz, İsmail Berk Güldoğan, Jale Ak, Kadriye Çelik, Mervenur Çelik, Mithat Çelik, Mücahit Çetinkaya, Okan Kanpara, Onur Karataş, Osman Ali Cavcı, Sabriye İçkilli, Selahattin Kardeş, Şaban Ergül, Tamer Demircan, Yunus Diler, Zülfü Hamit Altın."

ÜÇÜNCÜ KEZ KURULDU

SHP, 1995'te Murat Karayalçın'ın liderliğinde kurumsal kimliğini feshedip CHP'ye katılmıştı. 2002'de Karayalçın, partiyi tekrar kurup CHP'de Deniz Baykal muhaliflerini bir araya getirmişti. Karayalçın, SHP'den ayrılıp CHP'den 2009'da Ankara Büyükşehir adayı olmuş ve genel başkanlık görevini Hüseyin Ergün devralmıştı. Ergün, partiyi 2010'da Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) birleştirmişti. SHP, böylece üçüncü kez kurulmuş oldu.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP)
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